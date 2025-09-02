Вразливість GPS попереджає, що повсякденному життю багатьох людей загрожує наслідки технічних перебоїв, з якими вже стикнувся борт президентки Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн. Літак єропейської чиновниці зміг безпечно приземлитися у місті Пловдів у Болгарії.

Але у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) бачать небезпечну тенденцію, передає УНН.

Нещодавно літак, на борту якого перебувала президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, став об'єктом перешкод для GPS. Систему GPS на літаку німецької політичної діячки було деактивовано і повітряне судно було змушене приземлитися, використовуючи паперові карти. Наразі Болгарія розслідує інцидент як можливий російський саботаж.

З'явилися висновки різних фахівців, серед яких також аналітичний звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS),

Ключова думка:

GPS є незамінним інструментом для сучасної аеронавігації. Комерційна авіація залежить від супутникових систем у питаннях забезпечення безпеки та ефективності. Але вже виявлена вразливість GPS показує дійсно небезпечний вплив.

Якщо звернутися до статистики, варто не відкидати факт того, що порушення роботи GPS у східній частині Європи не є новим явищем.

У 2025 році Естонія вже викликала з цього приводу тимчасового повіреного в справах Росії в Таллінні. Тоді порушення роботи GPS навіть призвели до тимчасового припинення авіасполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та другим за величиною містом Естонії Тарту.

НАТО та Агентство з безпеки авіації Європейського Союзу (EASA) підтвердили значне збільшення випадків глушіння сигналу та підміни координат, особливо під час польотів у таких країнах, як Польща, Румунія, Литва, Латвія та Естонія.

Щодо наслідків:

Повітряні судна також покладаються на альтернативні системи. Серед них: інерціальна навігація або традиційні наземні навігаційні засоби.

Але слід визнати - раптова втрата GPS може привести до відхилення від маршруту, а також затримок і екстрених маневрів.

Експерти з кібербезпеки наголошують що ключові аспекти, які створюють небезпеку для повітряних рейсів наразі у ситуації свого "розвитку".

Якщо ми говоримо про GPS сьогодні, завтра це може бути Європейська мережа Galileo або навіть зв'язок між диспетчерськими вежами

Наслідки для авіації потенційно серйозні.

Щодо ймовірної ролі рф:

Дійсно москва може стояти за цими втручаннями.

Відповідно до статистики минулих випадків ясно, що збої трапляються особливо в районах поблизу військових баз у калінінграді, та у окупованому Криму над Чорним морем.

Росія роками розробляє системи радіоелектронної боротьби, здатні блокувати радари, перешкоджати зв'язку та маніпулювати супутниками, маючи на меті контролювати як власну, так і заоплену територію від дронів або ракет з GPS-наведенням. І водночас - надіслати НАТО послання сили