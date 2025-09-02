$41.370.05
48.470.27
ukenru
10:24 • 8208 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Інцидент з літаком фон дер Ляєн: перебої у GPS в Східній Європі не "новинка", втім тенденція небезпечна

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн здійснив посадку в Болгарії за паперовими картами через деактивацію GPS. Це сталось на тлі зростання випадків глушіння сигналу GPS у Східній Європі.

Інцидент з літаком фон дер Ляєн: перебої у GPS в Східній Європі не "новинка", втім тенденція небезпечна

Вразливість GPS попереджає, що повсякденному життю багатьох людей загрожує наслідки технічних перебоїв, з якими вже стикнувся борт президентки Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн. Літак єропейської чиновниці зміг безпечно приземлитися у місті Пловдів у Болгарії.

Але у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) бачать небезпечну тенденцію, передає УНН.

Деталі

Нещодавно літак, на борту якого перебувала президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, став об'єктом перешкод для GPS. Систему GPS на літаку німецької політичної діячки було деактивовано і повітряне судно було змушене приземлитися, використовуючи паперові карти. Наразі Болгарія розслідує інцидент як можливий російський саботаж.

З'явилися висновки різних фахівців, серед яких також аналітичний звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS),

Ключова думка:

GPS є незамінним інструментом для сучасної аеронавігації. Комерційна авіація залежить від супутникових систем у питаннях забезпечення безпеки та ефективності. Але вже виявлена вразливість GPS показує дійсно небезпечний вплив.

Якщо звернутися до статистики, варто не відкидати факт того, що порушення роботи GPS у східній частині Європи не є новим явищем.

У 2025 році Естонія вже викликала з цього приводу тимчасового повіреного в справах Росії в Таллінні. Тоді порушення роботи GPS навіть призвели до тимчасового припинення авіасполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та другим за величиною містом Естонії Тарту.

- нагадує Nordwest-Zeitung.

НАТО та Агентство з безпеки авіації Європейського Союзу (EASA) підтвердили значне збільшення випадків глушіння сигналу та підміни координат, особливо під час польотів у таких країнах, як Польща, Румунія, Литва, Латвія та Естонія.

Фінляндія "готується до найгіршого" на тлі нарощування росією військ на кордоні - Guardian22.05.25, 16:41 • 3149 переглядiв

Щодо наслідків:

Повітряні судна також покладаються на альтернативні системи. Серед них: інерціальна навігація або традиційні наземні навігаційні засоби. 

Але слід визнати - раптова втрата GPS може привести до відхилення від маршруту, а також затримок і екстрених маневрів.

Експерти з кібербезпеки наголошують що ключові аспекти, які створюють небезпеку для повітряних рейсів наразі у ситуації свого "розвитку".

Якщо ми говоримо про GPS сьогодні, завтра це може бути Європейська мережа Galileo або навіть зв'язок між диспетчерськими вежами

- попереджає нещодавній звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Наслідки для авіації потенційно серйозні. 

Щодо ймовірної ролі рф:

Дійсно москва може стояти за цими втручаннями.

Відповідно до статистики минулих випадків ясно, що збої трапляються особливо в районах поблизу військових баз у калінінграді, та у окупованому Криму над Чорним морем.

Росія роками розробляє системи радіоелектронної боротьби, здатні блокувати радари, перешкоджати зв'язку та маніпулювати супутниками, маючи на меті контролювати як власну, так і заоплену територію від дронів або ракет з GPS-наведенням. І водночас - надіслати НАТО послання сили

- про це ідеться у матеріалі Antena 3

Нагадаємо

УНН передавав, що рейс Урсули фон дер Ляєн постраждав від ймовірного глушіння GPS-системи з боку росії.

"Він хижак": Урсула фон дер Ляєн різко висловилася про путіна і закликала Європу чинити опір29.08.25, 18:15 • 4303 перегляди

Ігор Тележніков

