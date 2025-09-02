Збій GPS на літаку фон дер Ляєн: з'явилась реакція москви

$41.320.06
48.200.06
ukenru
1 вересня, 18:36 • 10153 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 17670 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 28131 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 34490 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 180670 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 103955 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 187262 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 194629 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 164540 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131745 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
78%
747мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 132354 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 131438 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 119474 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 117076 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 109794 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 28129 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 71330 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 187262 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 194629 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 164540 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Париж
Європа
Реклама
УНН Lite
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 10152 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 34860 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 164442 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 292805 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 312107 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
IRIS-T
TikTok

Збій GPS на літаку фон дер Ляєн: з'явилась реакція москви

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У кремлі заперечили причетність рф до несправності навігації літака Урсули фон дер Ляєн. Раніше повідомлялося про ймовірне російське втручання під час її візиту до Болгарії.

Збій GPS на літаку фон дер Ляєн: з'явилась реакція москви

З'явилась реакція кремля на інформацію про ймовірне глушіння GPS-системи літака президентки Європкомісії Урсули Урсули фон дер Ляєн під час її візиту до Болгарії з боку росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За словами речника російського диктатора путіна дмитра пєскова, російська федерація не має жодного відношення до несправності навігації літака фон дер Ляєн.

Ваша інформація невірна

- заявив пєсков у коментарі британському виданню Financial Times.

Нагадаємо

Раніше Financial Times повідомляло, що у неділю літак, який перевозив Урсулу фон дер Ляєн з Варшави до Пловдіва, був змушений приземлитися, використовуючи паперові карти. За інформацією видання, сталася ймовірна російська атака з глушінням.

"Він хижак": Урсула фон дер Ляєн різко висловилася про путіна і закликала Європу чинити опір29.08.25, 18:15 • 4252 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Financial Times
Варшава
Болгарія
Урсула фон дер Ляєн