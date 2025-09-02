З'явилась реакція кремля на інформацію про ймовірне глушіння GPS-системи літака президентки Європкомісії Урсули Урсули фон дер Ляєн під час її візиту до Болгарії з боку росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За словами речника російського диктатора путіна дмитра пєскова, російська федерація не має жодного відношення до несправності навігації літака фон дер Ляєн.

Ваша інформація невірна

- заявив пєсков у коментарі британському виданню Financial Times.

Нагадаємо

Раніше Financial Times повідомляло, що у неділю літак, який перевозив Урсулу фон дер Ляєн з Варшави до Пловдіва, був змушений приземлитися, використовуючи паперові карти. За інформацією видання, сталася ймовірна російська атака з глушінням.

