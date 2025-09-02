Сбой GPS на самолете фон дер Ляйен: появилась реакция москвы
В кремле опровергли причастность рф к неисправности навигации самолета Урсулы фон дер Ляйен. Ранее сообщалось о возможном российском вмешательстве во время ее визита в Болгарию.
Появилась реакция кремля на информацию о вероятном глушении GPS-системы самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее визита в Болгарию со стороны россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
По словам пресс-секретаря российского диктатора путина дмитрия пескова, российская федерация не имеет никакого отношения к неисправности навигации самолета фон дер Ляйен.
Ранее Financial Times сообщало, что в воскресенье самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен из Варшавы в Пловдив, был вынужден приземлиться, используя бумажные карты. По информации издания, произошла вероятная российская атака с глушением.
