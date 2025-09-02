Появилась реакция кремля на информацию о вероятном глушении GPS-системы самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее визита в Болгарию со стороны россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам пресс-секретаря российского диктатора путина дмитрия пескова, российская федерация не имеет никакого отношения к неисправности навигации самолета фон дер Ляйен.

Ваша информация неверна

- заявил песков в комментарии британскому изданию Financial Times.

Напомним

Ранее Financial Times сообщало, что в воскресенье самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен из Варшавы в Пловдив, был вынужден приземлиться, используя бумажные карты. По информации издания, произошла вероятная российская атака с глушением.

"Он хищник": Урсула фон дер Ляйен резко высказалась о путине и призвала Европу сопротивляться