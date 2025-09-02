Уязвимость GPS предупреждает, что повседневной жизни многих людей угрожают последствия технических перебоев, с которыми уже столкнулся борт президента Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Самолет европейской чиновницы смог безопасно приземлиться в городе Пловдив в Болгарии.

Но в отчете Международного института стратегических исследований (IISS) видят опасную тенденцию, передает УНН.

Недавно самолет, на борту которого находилась президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, стал объектом помех для GPS. Система GPS на самолете немецкой политической деятельницы была деактивирована, и воздушное судно было вынуждено приземлиться, используя бумажные карты. Сейчас Болгария расследует инцидент как возможный российский саботаж.

Появились выводы различных специалистов, среди которых также аналитический отчет Международного института стратегических исследований (IISS),

Ключевая мысль:

GPS является незаменимым инструментом для современной аэронавигации. Коммерческая авиация зависит от спутниковых систем в вопросах обеспечения безопасности и эффективности. Но уже выявленная уязвимость GPS показывает действительно опасное влияние.

Если обратиться к статистике, стоит не отбрасывать факт того, что нарушение работы GPS в восточной части Европы не является новым явлением.

В 2025 году Эстония уже вызвала по этому поводу временного поверенного в делах России в Таллинне. Тогда нарушения работы GPS даже привели к временному прекращению авиасообщения между столицей Финляндии Хельсинки и вторым по величине городом Эстонии Тарту.

НАТО и Агентство по безопасности авиации Европейского Союза (EASA) подтвердили значительное увеличение случаев глушения сигнала и подмены координат, особенно во время полетов в таких странах, как Польша, Румыния, Литва, Латвия и Эстония.

Относительно последствий:

Воздушные суда также полагаются на альтернативные системы. Среди них: инерциальная навигация или традиционные наземные навигационные средства.

Но следует признать - внезапная потеря GPS может привести к отклонению от маршрута, а также задержкам и экстренным маневрам.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что ключевые аспекты, создающие опасность для воздушных рейсов, сейчас находятся в ситуации своего "развития".

Если мы говорим о GPS сегодня, завтра это может быть Европейская сеть Galileo или даже связь между диспетчерскими вышками

Последствия для авиации потенциально серьезны.

Относительно вероятной роли РФ:

Действительно, Москва может стоять за этими вмешательствами.

Согласно статистике прошлых случаев ясно, что сбои случаются особенно в районах вблизи военных баз в Калининграде и в оккупированном Крыму над Черным морем.

Россия годами разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, способные блокировать радары, препятствовать связи и манипулировать спутниками, имея целью контролировать как собственную, так и оккупированную территорию от дронов или ракет с GPS-наведением. И в то же время - послать НАТО послание силы