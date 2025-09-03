Болгария не будет расследовать сбой GPS самолета Урсулы фон дер Ляйен

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 сентября, 11:50 • 48894 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 80218 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 119021 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 133800 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 72729 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 135622 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 49453 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 87675 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53647 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108578 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 220634 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 220511 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 209934 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 206584 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 201368 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 48894 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 119021 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 133800 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 78090 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 135622 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 10283 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 24831 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 28151 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 42675 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 87675 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Железный купол
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

Болгария не будет расследовать сбой GPS самолета Урсулы фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Болгария не будет расследовать сбой GPS самолета Урсулы фон дер Ляйен в Пловдиве. Премьер-министр Росен Желязков заявил, что это не гибридная угроза, а следствие электронной войны.

Болгария не будет расследовать сбой GPS самолета Урсулы фон дер Ляйен

Власти Болгарии не будут расследовать причины сбоя в работе GPS в аэропорту болгарского Пловдива, когда туда прилетел самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам чиновника, "нет оснований для начала расследования", ведь подобные сбои "не классифицируются как гибридные угрозы или киберугрозы", а помехи GPS, вроде тех, что касались самолета фон дер Ляйен, не являются редкостью.

С начала войны против Украины мы стали свидетелями того, что называется электронной войной. Нет ничего необычного. Это одно из последствий (таких конфликтов - УНН)

- сказал Желязков.

Он добавил, что "эти помехи не нацелены на конкретный самолет".

Напомним

В воскресенье самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен из Варшавы в Пловдив, был вынужден приземлиться, используя бумажные карты. По информации СМИ, произошла вероятная российская атака с глушением.

Инцидент с самолетом фон дер Ляйен: перебои в GPS в Восточной Европе не «новинка», но тенденция опасна02.09.25, 13:26 • 3052 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Европейская комиссия
Варшава
Болгария
Урсула фон дер Ляйен
Украина