Болгария не будет расследовать сбой GPS самолета Урсулы фон дер Ляйен
Киев • УНН
Болгария не будет расследовать сбой GPS самолета Урсулы фон дер Ляйен в Пловдиве. Премьер-министр Росен Желязков заявил, что это не гибридная угроза, а следствие электронной войны.
Власти Болгарии не будут расследовать причины сбоя в работе GPS в аэропорту болгарского Пловдива, когда туда прилетел самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
По словам чиновника, "нет оснований для начала расследования", ведь подобные сбои "не классифицируются как гибридные угрозы или киберугрозы", а помехи GPS, вроде тех, что касались самолета фон дер Ляйен, не являются редкостью.
С начала войны против Украины мы стали свидетелями того, что называется электронной войной. Нет ничего необычного. Это одно из последствий (таких конфликтов - УНН)
Он добавил, что "эти помехи не нацелены на конкретный самолет".
Напомним
В воскресенье самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен из Варшавы в Пловдив, был вынужден приземлиться, используя бумажные карты. По информации СМИ, произошла вероятная российская атака с глушением.
