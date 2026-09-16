"Летел атаковать Украину": президент Литвы заявил о сбитии российского дрона и предупредил — инцидент может повториться

$44.600.0451.450.06
ukenru
09:01 • 4580 просмотра
В семи областях наблюдаются частичные отключения электроэнергии из-за вражеских атак на энергообъекты
08:21 • 5044 просмотра
Зеленский заявил о поражении ярославского НПЗ и шести бортов на аэродроме в ростовеVideo
Эксклюзив
07:57 • 21661 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
07:10 • 14681 просмотра
Президент назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности Генерального прокурора
06:47 • 17459 просмотра
До 18 возросло число пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки РФPhoto
17 сентября, 03:36 • 28815 просмотра
В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие, производящее снаряды для Украины
17 сентября, 03:05 • 26151 просмотра
В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT
17 сентября, 02:16 • 22942 просмотра
Пока Украине не хватает ракет для ПВО, США расходовали более 4 противоракет на каждую цель во время атаки Ирана
17 сентября, 02:05 • 21945 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 12 — среди них 2 ребёнка
17 сентября, 01:18 • 15686 просмотра
В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
45%
748мм
Популярные новости
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 37755 просмотра
Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок17 сентября, 00:40 • 27287 просмотра
Что празднуют 17 сентября в Украине и мире 03:57 • 13785 просмотра
В Киеве число раненых в результате ночной атаки рф возросло до 16Photo05:39 • 25166 просмотра
Удар рф по железной дороге: повреждён вокзал Берестина, в Киеве ограничено движение кольцевой электричкиVideo07:37 • 11372 просмотра
публикации
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
07:57 • 21671 просмотра
США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков16 сентября, 15:48 • 52699 просмотра
Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно16 сентября, 15:27 • 48921 просмотра
Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменитсяPhoto16 сентября, 11:06 • 51806 просмотра
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям16 сентября, 10:00 • 57319 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 37892 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 41146 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 38001 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 37316 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 42023 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

"Летел атаковать Украину": президент Литвы заявил о сбитии российского дрона и предупредил — инцидент может повториться

Киев • УНН

 • 4928 просмотра

Дрон "Гербера" сбили в Кайшядорском районе после отклонения от курса. По словам президента Науседы, "вероятно, это не было намеренным действием против Литвы".

"Летел атаковать Украину": президент Литвы заявил о сбитии российского дрона и предупредил — инцидент может повториться

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что во вторник вечером в Кайшядорском районе был сбит российский беспилотник «Гербера». Он предназначался для атаки на Украину, но отклонился от курса, передает УНН со ссылкой на LRT.

«В настоящее время, согласно имеющейся информации, это был беспилотник „Гербера“, — сказал Науседа журналистам после заседания Государственного совета по обороне в среду.

По его словам, «вероятно, это не было преднамеренным действием против Литвы».

«Скорее всего, это был российский дрон, предназначенный для Украины, который был отклонен от курса украинскими средствами радиоэлектронной борьбы и вторгся на территорию нашей страны, где и был сбит», — сказал глава государства Литвы.

Он предупредил, что подобные инциденты могут повториться, и для противодействия им необходимо будет улучшить распознавание беспилотников, летающих над зарубежными странами.

«Вильнюс находится недалеко от границы, и, вне сомнения, после обнаружения (...) мы будем иметь возможность и средства для уничтожения беспилотников или других летательных аппаратов», — сказал президент Литвы.

По его словам, Литве также необходимы альтернативные средства для сбивания беспилотников, поскольку их уничтожение истребителями неэффективно.

Добавим

Агентство BNS сообщало, что во вторник вечером дрон, прилетевший в Литву из Беларуси, был сбит в Кайшядорском районе, недалеко от Круонисской гидроаккумулирующей электростанции, итальянскими истребителями, дислоцированными в Шяуляе.

Когда беспилотник пролетал над территорией Литвы, жителям Вильнюсского и Каунасского уездов были разосланы предупреждения о возможной угрозе с воздуха.

В условиях продолжающегося вторжения России в Украину Литва в последние месяцы неоднократно предупреждала о возможной угрозе с воздуха, но это первый случай, когда беспилотник был сбит над территорией страны. Ранее такое происходило в Латвии и Эстонии.

В последний раз жители юго-восточной части Литвы были уведомлены о возможной угрозе с воздуха в минувшее воскресенье, однако позднее было установлено, что это произошло после того, как радары зафиксировали стаю птиц.

Ранее в тот же день вблизи Варены также был зафиксирован объект, который пересек территорию страны и, возможно, улетел в Калининградскую область России, предположительно из Беларуси. В связи с этим вторжением в Литве не объявляли об угрозе с воздуха из-за отсутствия данных.

Истребители НАТО сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы15.09.26, 00:50 • 12207 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Война в Украине
Калининградская область
Беларусь
Гитанас Науседа
Каунас
Латвия
Вильнюс
Литва
Эстония
Украина