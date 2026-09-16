"Летел атаковать Украину": президент Литвы заявил о сбитии российского дрона и предупредил — инцидент может повториться

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что во вторник вечером в Кайшядорском районе был сбит российский беспилотник «Гербера». Он предназначался для атаки на Украину, но отклонился от курса, передает УНН со ссылкой на LRT.

«В настоящее время, согласно имеющейся информации, это был беспилотник „Гербера“, — сказал Науседа журналистам после заседания Государственного совета по обороне в среду.

По его словам, «вероятно, это не было преднамеренным действием против Литвы».

«Скорее всего, это был российский дрон, предназначенный для Украины, который был отклонен от курса украинскими средствами радиоэлектронной борьбы и вторгся на территорию нашей страны, где и был сбит», — сказал глава государства Литвы.

Он предупредил, что подобные инциденты могут повториться, и для противодействия им необходимо будет улучшить распознавание беспилотников, летающих над зарубежными странами.

«Вильнюс находится недалеко от границы, и, вне сомнения, после обнаружения (...) мы будем иметь возможность и средства для уничтожения беспилотников или других летательных аппаратов», — сказал президент Литвы.

По его словам, Литве также необходимы альтернативные средства для сбивания беспилотников, поскольку их уничтожение истребителями неэффективно.

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Агентство BNS сообщало, что во вторник вечером дрон, прилетевший в Литву из Беларуси, был сбит в Кайшядорском районе, недалеко от Круонисской гидроаккумулирующей электростанции, итальянскими истребителями, дислоцированными в Шяуляе.

Когда беспилотник пролетал над территорией Литвы, жителям Вильнюсского и Каунасского уездов были разосланы предупреждения о возможной угрозе с воздуха.

В условиях продолжающегося вторжения России в Украину Литва в последние месяцы неоднократно предупреждала о возможной угрозе с воздуха, но это первый случай, когда беспилотник был сбит над территорией страны. Ранее такое происходило в Латвии и Эстонии.

В последний раз жители юго-восточной части Литвы были уведомлены о возможной угрозе с воздуха в минувшее воскресенье, однако позднее было установлено, что это произошло после того, как радары зафиксировали стаю птиц.

Ранее в тот же день вблизи Варены также был зафиксирован объект, который пересек территорию страны и, возможно, улетел в Калининградскую область России, предположительно из Беларуси. В связи с этим вторжением в Литве не объявляли об угрозе с воздуха из-за отсутствия данных.

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