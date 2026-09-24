Польша из-за российских атак эвакуировала два пункта пропуска у границы с Украиной - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за российской атаки на Украину вблизи польской границы пришлось эвакуировать два пункта пропуска — в Дорогуске и Зосине. Об этом сообщает RFM24, пишет УНН.

Отмечается, что около полудня Туск объявил об эвакуации двух пограничных переходов из-за атак рф.

Глава польского правительства рассказал об этом на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.

Это не первый случай, когда я разговариваю с одним из наших партнеров здесь, в Варшаве, и обсуждаю агрессивное поведение россии и проблемы, которые она создает для Польши, и именно в этот момент россияне решают это подтвердить. Пока мы только что разговаривали, Украину снова атаковали вблизи польской границы