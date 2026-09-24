Польша из-за российских атак эвакуировала два пункта пропуска у границы с Украиной - Туск
Киев • УНН
Из-за российской атаки вблизи польской границы эвакуировали пункты пропуска в Дорогуске и Зосине. Туск предупредил о критических осени и зиме.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за российской атаки на Украину вблизи польской границы пришлось эвакуировать два пункта пропуска — в Дорогуске и Зосине. Об этом сообщает RFM24, пишет УНН.
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Отмечается, что около полудня Туск объявил об эвакуации двух пограничных переходов из-за атак рф.
Глава польского правительства рассказал об этом на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.
Это не первый случай, когда я разговариваю с одним из наших партнеров здесь, в Варшаве, и обсуждаю агрессивное поведение россии и проблемы, которые она создает для Польши, и именно в этот момент россияне решают это подтвердить. Пока мы только что разговаривали, Украину снова атаковали вблизи польской границы
Он добавил, что такие ситуации вынуждают Польшу действовать очень последовательно на своей территории, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать Европу и европейских партнеров о наступлении действительно тяжелых времен и необходимости хорошо подготовиться к ближайшим неделям и месяцам.
Осень и зима могут оказаться действительно критическими
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