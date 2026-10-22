россия готовит кампанию влияния против сторонников Украины в США - Politico
Киев • УНН
По данным Politico, россия использует ИИ для влияния на американцев накануне выборов. Под ударом могут оказаться политики, поддерживающие Украину.
российские власти начали скрытую кампанию влияния, чтобы повлиять на общественное мнение и подорвать позиции демократов и республиканцев, симпатизирующих Украине, накануне выборов в США. Об этом сообщает Politico, передает УНН.
Детали
Заместитель председателя комитета по разведке Сената Марк Уорнер и высокопоставленный член Комитета по разведке Палаты представителей Джим Хаймс сообщили, что россия использует инструменты искусственного интеллекта, чтобы быстрее распространять свои идеи в США.
Хотя они не уточнили, какие политические кандидаты становятся мишенью, подчеркивается, что любой политический деятель, поддерживающий Украину, окажется "в зоне особого внимания" России.
Дополнительно
Президент США Дональд Трамп направил более 277 миллионов долларов на масштабную рекламную кампанию - через телевидение и прямую почтовую рассылку - в последние шесть недель перед промежуточными выборами. Эти средства должны помочь кандидатам от Республиканской партии, оказавшимся в сложном положении в нескольких избирательных гонках, ключевых для сохранения партийного контроля над Конгрессом США.
Также Дональд Трамп хочет заставить Украину подписать мирное соглашение на саммите G20 в декабре. В то же время Россия может использовать это время для усиления ударов по энергетике Украины с целью обречь ее население на смерть.
Напомним
Президент Владимир Зеленский назвал последние решения США давлением на Киев с целью капитуляции перед россией. Он ожидает более спокойных отношений после выборов в США.