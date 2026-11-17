На фоне скандала с Nvidia в Соединённых Штатах Америки решили усилить ограничения на экспорт передовых микросхем для искусственного интеллекта. Об этом сообщает CBS News, передаёт УНН.

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Правительство США усиливает контроль за экспортом полупроводников, чтобы убедиться, что такие поставки не обходят существующие правила, запрещающие их продажу определённым американским конкурентам, таким как Китай. Это произошло после отставки на прошлой неделе бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. До этого стало известно, что у него был роман с подозреваемым китайским шпионом, а также с подчинённым в компании.

Прогресс в облачных вычислениях облегчил иностранным государствам доступ к американским вычислительным возможностям искусственного интеллекта удалённо, в частности через центры обработки данных в странах, на которые не распространяются экспортные ограничения США. Министерство торговли хочет "обеспечить, чтобы вычислительная мощность, основанная на американской технологии и расположенная в иностранных центрах обработки данных, не использовалась таким образом, который противоречит национальной безопасности США или интересам внешней политики" - говорится в публикации.

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Как сообщает Bloomberg, за последние годы Nvidia опубликовала всплеск доходов от Юго-Восточной Азии, хотя в прошлом году она изменила свою методологию бухгалтерского учёта таким образом, что это затрудняет точное определение таких продаж. Доход компании в Сингапуре вырос примерно до 24 миллиардов долларов в 2025 финансовом году, что почти в четыре раза больше, чем в предыдущем году, и составляет примерно 18% от общей суммы.

Напомним

Дженсен Хуанг, который был отстранён от должности генерального директора Nvidia Corp., обсуждает возможность своего возвращения в компанию — и это происходит всего через несколько дней после того, как совет директоров добился его отставки.