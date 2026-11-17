На тлі скандалу з Nvidia у Сполучених Штатах Америки вирішили посилити обмеження на експорт передових мікросхем для штучного інтелекту. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

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Уряд США посилює контроль за експортом напівпровідників, щоб переконатися, що такі поставки не обходять існуючі правила, які забороняють їх продаж певним американським конкурентам, таким як Китай. Це сталось після відставки минулого тижня колишнього генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. До того стало відомо, що у нього був роман з підозрюваним китайським шпигуном, а також підлеглим у компанії.

Прогрес у хмарних обчисленнях полегшив іноземним державам доступ до американських обчислювальних можливостей штучного інтелекту віддалено, зокрема через центри обробки даних у країнах, на які не поширюються експортні обмеження США. Міністерство торгівлі хоче "забезпечити, щоб обчислювальна потужність, заснована на американській технології, розташованій в іноземних центрах обробки даних, не використовувалася таким чином, що суперечить національній безпеці США або інтересам зовнішньої політики" - йдеться в публікації.

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Як повідомляє Bloomberg, за останні роки Nvidia опублікувала сплеск доходів від Південно-Східної Азії, хоча минулого року вона змінила свою методологію бухгалтерського обліку таким чином, що ускладнює точне визначення таких продажів. Дохід компанії в Сінгапурі зріс приблизно до 24 мільярдів доларів у 2025 фінансовому році, що майже в чотири рази більше, ніж у попередньому році, і приблизно на 18% від загальної суми.

Нагадаємо

Дженсен Хуанг, якого було усунуто з посади генерального директора Nvidia Corp., обговорює можливість свого повернення в компанію - і це відбувається всього через кілька днів після того, як рада директорів домоглася його відставки.