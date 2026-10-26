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Нефть на фоне атак в Саудовской Аравии держится около 6-месячных максимумов

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Brent подешевела до 115,15 доллара, WTI — до 101,16 доллара за баррель. Атаки хуситов и перебои в судоходстве усиливают опасения по поводу поставок.

Нефть на фоне атак в Саудовской Аравии держится около 6-месячных максимумов

Цены на нефть упали в понедельник, 26 октября, после резкого роста на прошлой неделе на фоне надежд на ослабление враждебности между Соединенными Штатами и Ираном, однако атаки на ключевого производителя, Саудовскую Аравию, продолжали держать инвесторов настороже, а цены оставались вблизи шестимесячных максимумов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,57 доллара, или на 1,35%, до 115,15 доллара в 12:39 GMT (14:39 по Киеву). Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 2,11 доллара, или на 2,04%, до 101,16 доллара за баррель.

В пятницу цены выросли почти на 3 доллара. Brent завершила неделю ростом на 6%, а WTI — на 2,3%.

"Учитывая, что атаки хуситов на Саудовскую Аравию вдвое повысили опасность, любое падение цены на нефть марки Brent до минимумов прошлой недели встретит благодарных покупателей", — сказал аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс.

"Корректирующие процессы, как известно, трудно поддаются количественной оценке, но этот процесс еще далек от того уровня, когда быки (инвесторы, рассчитывающие на рост — ред.) могли бы потерять надежду", — добавил он.

Саудовская Аравия, которая вместе с Турцией и Пакистаном должна была провести переговоры с иранскими официальными лицами в Тегеране, заявила о важности открытия каналов для переговоров.

В воскресенье, 25 октября, катарские посредники прибыли в Тегеран в рамках усилий по деэскалации региональной напряженности в координации с Соединенными Штатами, сообщил официальный представитель, осведомленный о ситуации.

Несмотря на посреднические переговоры, атаки продолжались в выходные: хуситы заявили о нанесении ударов по насосным станциям на саудовском нефтепроводе "Восток—Запад" (East-West) и аэропорту Эр-Рияда. В воскресенье Саудовская Аравия сообщила о перехвате новых ракет и дронов.

Последствия американо-израильской войны против Ирана, начавшейся 28 февраля, продолжают ощущаться на фоне того, как компании адаптируются к перебоям в коммерческом судоходстве через ключевые Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив, вызванным конфликтом.

Согласно данным, собранным Вашингтонским институтом ближневосточной политики, аналитическим центром, который с 2017 года отслеживает инциденты в сфере морской безопасности по всему миру, октябрь стал худшим месяцем по количеству атак на коммерческие суда в Ормузском проливе и прилегающих акваториях.

Тем временем министры энергетики Саудовской Аравии и Сингапура заявили, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco начнет хранить нефть в Сингапуре со второй половины 2027 года, чтобы повысить устойчивость своей цепочки поставок в регионе.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль вновь выразил обеспокоенность по поводу поставок, заявив в понедельник на отраслевом мероприятии в Сингапуре, что он не ожидает, что энергетические рынки в 2027 году вернутся к состоянию, существовавшему до войны с Ираном.

Цены на нефть резко выросли после атаки на месторождение в Саудовской Аравии — Brent превысила 110 долларов22.10.26, 05:56 • 5980 просмотров

Юлия Шрамко

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Саудовская Аравия
Катар
Турция
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Пакистан
Иран