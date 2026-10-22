Цены на нефть резко выросли после атаки на месторождение в Саудовской Аравии — Brent превысила 110 долларов

Мировые цены на нефть пошли вверх после атаки беспилотника на нефтяное месторождение Шайбах в Саудовской Аравии, в результате которой погибли 2 человека. Инцидент усилил опасения по поводу новых перебоев с поставками энергоносителей из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала почти до 98 долларов за баррель, тогда как стоимость эталонной Brent во время торгов превысила 110 долларов.

Беспилотник атаковал месторождение Шайбах, принадлежащее государственной компании Saudi Aramco. Несмотря на гибель 2 человек, производственные операции на объекте не пострадали. В то же время США распорядились эвакуировать часть сотрудников своих дипломатических учреждений в Саудовской Аравии и членов их семей.

Война на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть

С начала года Brent подорожала почти на 80% из-за перебоев с поставками нефти из Персидского залива на фоне войны между США и Ираном, которая продолжается уже 9-й месяц.

В последнее время экспорт нефти из региона начал восстанавливаться и приблизился к довоенным показателям. В частности, Кувейт уже вернул объемы поставок к уровню, который был до начала конфликта.

Однако ситуация остается нестабильной. Иран усилил атаки на судоходство в Ормузском проливе, а поддерживаемые Тегераном хуситы продолжают наносить удары по Саудовской Аравии.

По данным Bloomberg, риск дальнейшей военной эскалации сдерживает падение нефтяных котировок, несмотря на постепенное восстановление экспорта из стран Персидского залива.

Российская нефть Urals обвалилась до минимума за 1,5 месяца — цена упала до 80 долларов за баррель