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Ціни на нафту різко зросли після атаки на родовище в Саудівській Аравії – Brent перевищила 110 доларів

Київ • УНН

 • 2506 перегляди

Ціни на нафту зросли після атаки дрона на родовище Шайбах, де загинули двоє людей. Brent перевищила $110, WTI наблизилася до $98.

Ціни на нафту різко зросли після атаки на родовище в Саудівській Аравії – Brent перевищила 110 доларів

Світові ціни на нафту пішли вгору після атаки безпілотника на нафтове родовище Шайбах у Саудівській Аравії, внаслідок якої загинули 2 людини. Інцидент посилив побоювання щодо нових перебоїв із постачанням енергоносіїв через загострення конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала майже до 98 доларів за барель, тоді як вартість еталонної Brent під час торгів перевищила 110 доларів.

Безпілотник атакував родовище Шайбах, яке належить державній компанії Saudi Aramco. Попри загибель 2 людей, виробничі операції на об'єкті не постраждали. Водночас США розпорядилися евакуювати частину співробітників своїх дипломатичних установ у Саудівській Аравії та членів їхніх родин.

Війна на Близькому Сході підштовхує ціни на нафту

Від початку року Brent подорожчала майже на 80% через перебої з постачанням нафти з Перської затоки на тлі війни між США та Іраном, яка триває вже 9-й місяць.

Останнім часом експорт нафти з регіону почав відновлюватися та наблизився до довоєнних показників. Зокрема, Кувейт уже повернув обсяги постачання до рівня, який мав до початку конфлікту.

Однак ситуація залишається нестабільною. Іран посилив атаки на судноплавство в Ормузькій протоці, а підтримувані Тегераном хусити продовжують завдавати ударів по Саудівській Аравії.

За даними Bloomberg, ризик подальшої військової ескалації стримує падіння нафтових котирувань, навіть попри поступове відновлення експорту з країн Перської затоки.

російська нафта Urals обвалилася до мінімуму за 1,5 місяця - ціна впала до 80 доларів за барель22.10.26, 02:38 • 3130 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Евакуація
Bloomberg
Саудівська Аравія
Кувейт
Сполучені Штати Америки
Іран