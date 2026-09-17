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Financial Times

В Сингапуре будут платить людям за чтение книг, чтобы бороться с думскроллингом

Киев • УНН

 • 636 просмотра

В Сингапуре запустили программу вознаграждений за ежедневное чтение для борьбы с думскроллингом. За 50 сеансов участники получат 1 сингапурский доллар.

В Сингапуре будут платить людям за чтение книг, чтобы бороться с думскроллингом

Сингапур платит своим гражданам за то, чтобы они читали книги как минимум 15 минут в день, пытаясь таким образом бороться с ростом думскроллинга. Власти страны надеются, что их стратегия геймификации, запущенная в этом месяце, улучшит концентрацию, критическое мышление и воображение сингапурцев. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Согласно этой схеме читатели накапливают баллы, которые можно обменять на несколько центов. Людям придется зафиксировать 50 ежедневных сеансов чтения на правительственном веб-сайте, чтобы заработать 1 сингапурский доллар (80 центов). Сеанс продолжительностью 15 минут или более вознаграждается 20 виртуальными монетами, а для выплаты одного доллара требуется 1000 монет. В день разрешен только один сеанс чтения.

Правительство рассматривает способы сделать социальные сети менее вредными для молодых сингапурцев, в частности введение ежедневного ограничения времени. Последнее исследование показало, что именно думскроллинг и зависимость наносят молодежи наибольший вред.

Власти Сингапура нередко используют финансовые стимулы, пытаясь повлиять на поведение своих граждан. Предыдущие инициативы в сфере здравоохранения включали ваучеры в супермаркеты за ходьбу и призы за достижение ежедневной нормы шагов.

Несмотря на обеспокоенность правительства по поводу чтения, 15-летние подростки Сингапура недавно возглавили мировой рейтинг по чтению в Международной программе по оценке образовательных достижений (PISA) за 2025 год, обойдя Китай и Тайвань.

ЕС планирует предложить запретить использование социальных сетей и чат-ботов с ИИ детьми младше 15 лет14.09.26, 22:04 • 3973 просмотра

Ольга Розгон

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