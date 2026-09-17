В Сингапуре будут платить людям за чтение книг, чтобы бороться с думскроллингом

Сингапур платит своим гражданам за то, чтобы они читали книги как минимум 15 минут в день, пытаясь таким образом бороться с ростом думскроллинга. Власти страны надеются, что их стратегия геймификации, запущенная в этом месяце, улучшит концентрацию, критическое мышление и воображение сингапурцев. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

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Согласно этой схеме читатели накапливают баллы, которые можно обменять на несколько центов. Людям придется зафиксировать 50 ежедневных сеансов чтения на правительственном веб-сайте, чтобы заработать 1 сингапурский доллар (80 центов). Сеанс продолжительностью 15 минут или более вознаграждается 20 виртуальными монетами, а для выплаты одного доллара требуется 1000 монет. В день разрешен только один сеанс чтения.

Правительство рассматривает способы сделать социальные сети менее вредными для молодых сингапурцев, в частности введение ежедневного ограничения времени. Последнее исследование показало, что именно думскроллинг и зависимость наносят молодежи наибольший вред.

Власти Сингапура нередко используют финансовые стимулы, пытаясь повлиять на поведение своих граждан. Предыдущие инициативы в сфере здравоохранения включали ваучеры в супермаркеты за ходьбу и призы за достижение ежедневной нормы шагов.

Несмотря на обеспокоенность правительства по поводу чтения, 15-летние подростки Сингапура недавно возглавили мировой рейтинг по чтению в Международной программе по оценке образовательных достижений (PISA) за 2025 год, обойдя Китай и Тайвань.

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