Гран-при Сингапура едва не побил рекорд посещаемости, несмотря на опасное загрязнение воздуха

Гран-при Сингапура «Формулы-1» посетили более 301 тысячи зрителей, несмотря на сильное загрязнение воздуха из-за масштабных лесных пожаров в Индонезии. Это второй по величине показатель посещаемости за всю историю проведения гонок в стране, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным организаторов Singapore GP Pte Ltd, трехдневные соревнования, проходившие с 9 по 11 октября, посетили 301 294 человека. Это второй по величине показатель с 2008 года, когда Сингапур впервые принял этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1».

Исторический рекорд установили в 2022 году, когда на гонки пришли около 302 тысяч зрителей. Тогда соревнования состоялись после отмены пандемийных ограничений. Нынешняя посещаемость также стала самой высокой после изменения конфигурации трассы Marina Bay Street Circuit в 2023 году. Для сравнения, в прошлом году Гран-при Сингапура собрал 300 641 зрителя.

Значительный интерес к гонкам сохранился, несмотря на серьезное ухудшение качества воздуха. Из-за масштабных лесных и торфяных пожаров в Индонезии Сингапур оказался среди городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире. По данным Национального агентства по охране окружающей среды Сингапура (NEA), 9 октября суточный индекс загрязнения воздуха PSI в центральной части города достиг 192 пунктов. Такой показатель относится к категории нездорового для населения воздуха.

В течение выходных уровень загрязнения несколько снизился, однако оставался повышенным. По состоянию на вечер 11 октября индекс PSI в разных районах Сингапура составлял от 112 до 155 пунктов. Известно, что загрязнение вызвал дым от пожаров на индонезийских островах Суматра и Калимантан, который переносился ветром в сторону Сингапура. Ситуацию осложнила засушливая погода, связанная с климатическим явлением Эль-Ниньо.

Несмотря на экологическую ситуацию, организаторы не стали отменять гонки или запланированные развлекательные мероприятия. В рамках Гран-при состоялись концерты международных исполнителей, в частности Ланы Дель Рей, Джанет Джексон и других артистов. Вместе с тем Международная автомобильная федерация (FIA) ранее предупреждала о возможности ограничения развлекательных мероприятий на открытом воздухе в случае дальнейшего ухудшения качества воздуха.

Контекст

Власти Сингапура продолжают следить за распространением смога. Местным жителям рекомендовали ограничить длительные физические нагрузки на открытом воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями сердца и легких, детям и пожилым людям.

Министр устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу сообщила о контактах с представителями Индонезии по поводу возможного сотрудничества в борьбе с пожарами и трансграничным загрязнением воздуха.

Национальное агентство по охране окружающей среды предупредило, что в ближайшие дни смог может сохраняться из-за неблагоприятных погодных условий и продолжающихся пожаров в регионе.

Напомним

Гран-при Сингапура состоялось 9–11 октября в новом спринтерском формате на изнурительной трассе «Марина-Бей».