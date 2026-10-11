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Гран-прі Сінгапуру ледь не побив рекорд відвідуваності попри небезпечне забруднення повітря

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Гран-прі Сінгапуру відвідали 301 294 глядачі — це другий результат в історії перегонів. PSI у місті сягав 192 пунктів.

Гран-прі Сінгапуру ледь не побив рекорд відвідуваності попри небезпечне забруднення повітря

Гран-прі Сінгапуру "Формули-1" відвідали понад 301 тисяча глядачів, попри сильне забруднення повітря через масштабні лісові пожежі в Індонезії. Це другий найвищий показник відвідуваності за всю історію проведення перегонів у країні,  повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними організаторів Singapore GP Pte Ltd, триденні змагання, які проходили з 9 до 11 жовтня, відвідали 301 294 особи. Це другий найвищий показник із 2008 року, коли Сінгапур уперше прийняв етап чемпіонату світу з автоперегонів "Формула-1".

Історичний рекорд встановили у 2022 році, коли на перегони прийшли близько 302 тисяч глядачів. Тоді змагання відбулися після скасування пандемічних обмежень. Нинішня відвідуваність також стала найбільшою після зміни конфігурації траси Marina Bay Street Circuit у 2023 році. Для порівняння, торік Гран-прі Сінгапуру зібрав 300 641 глядача.

Значний інтерес до перегонів зберігся, попри серйозне погіршення якості повітря. Через масштабні лісові та торф'яні пожежі в Індонезії Сінгапур опинився серед міст із найвищим рівнем забруднення повітря у світі. За даними Національного агентства з охорони навколишнього середовища Сінгапуру (NEA), 9 жовтня добовий індекс забруднення повітря PSI у центральній частині міста досяг 192 пунктів. Такий показник належить до категорії нездорового для населення повітря.

Упродовж вихідних рівень забруднення дещо знизився, однак залишався підвищеним. Станом на вечір 11 жовтня індекс PSI у різних районах Сінгапуру становив від 112 до 155 пунктів. Відомо, що забруднення спричинив дим від пожеж на індонезійських островах Суматра та Калімантан, який переносився вітром до Сінгапуру. Ситуацію ускладнила посушлива погода, пов'язана з кліматичним явищем Ель-Ніньйо.

Попри екологічну ситуацію, організатори не стали скасовувати перегони або заплановані розважальні заходи. У межах Гран-прі відбулися концерти міжнародних виконавців, зокрема Лани Дель Рей, Джанет Джексон та інших артистів. Водночас Міжнародна автомобільна федерація (FIA) раніше попереджала про можливість обмеження розважальних заходів просто неба в разі подальшого погіршення якості повітря.

Контекст

Сінгапурська влада продовжує стежити за поширенням смогу. Місцевим жителям рекомендували обмежити тривалі фізичні навантаження на відкритому повітрі, особливо людям із хронічними захворюваннями серця та легень, дітям і людям похилого віку.

Міністерка сталого розвитку та довкілля Сінгапуру Грейс Фу повідомила про контакти з представниками Індонезії щодо можливого співробітництва у боротьбі з пожежами та транскордонним забрудненням повітря.

Національне агентство з охорони навколишнього середовища попередило, що найближчими днями смог може зберігатися через несприятливі погодні умови та продовження пожеж у регіоні.

Нагадаємо

Гран-прі Сінгапуру відбулося 9-11 жовтня у новому спринтерському форматі на виснажливій трасі "Марина-Бей".

Олександра Василенко

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Bloomberg
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Сінгапур