Золото держится около $4375 за унцию после первого повышения ставки ФРС с 2023 года

$44.6651.24
ukenru
04:58 • 2012 просмотра
"Единая Россия", вероятно, вновь получит конституционное большинство в Госдуме: что это будет означать для партии Путина
04:49 • 3886 просмотра
Армия рф не смогла закрепиться возле Доброполья, несмотря на самые высокие темпы атак на фронте, — ISW
04:41 • 4320 просмотра
Украинцы готовятся к самой тяжелой военной зиме из-за угрозы длительных отключений электричества, отопления и воды — Bloomberg
03:35 • 14203 просмотра
Почему блокаду Чёрного моря сравнивают с блокированием Ормузского пролива и чем это угрожает миру
02:57 • 18324 просмотра
Стало известно, сколько крылатых ракет «Барс» производит Украина — цифра впечатляет
02:39 • 14336 просмотра
Новые системы могут превратить Bayraktar TB2 в «охотников» за российскими РЛС и ПВО
01:55 • 14393 просмотра
После ударов ВСУ вокруг Таганрога могло вообще не остаться С-300, С-400 и «Панцирей»
00:53 • 20330 просмотра
Трамп анонсировал "очень важные события" в войне с Ираном
23:56 • 21199 просмотра
Сикорский сообщил, сколько мощностей РФ уничтожила Украина, и пригрозил россиянам самолётамиVideo
20 сентября, 22:57 • 15529 просмотра
Европейские разведки предупредили о возможных действиях России против НАТО уже в течение нескольких месяцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.4м/с
56%
746мм
Популярные новости
Звёзды Голливуда собрались в Малибу на церемонии памяти Хайден Панеттьери20 сентября, 21:05 • 17633 просмотра
Выборы в Госдуму: пропутинская «Единая Россия» набирает более 57% на фоне сообщений о нарушениях20 сентября, 21:37 • 14832 просмотра
Кристин Тейлор рассказала, как в 90-х её ограбили под дулом пистолета20 сентября, 22:05 • 15652 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса20 сентября, 23:06 • 14787 просмотра
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto00:06 • 10954 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 73409 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 92317 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 66889 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 81051 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 75359 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Музыкант
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore01:05 • 10175 просмотра
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto00:06 • 11044 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса20 сентября, 23:06 • 14892 просмотра
Кристин Тейлор рассказала, как в 90-х её ограбили под дулом пистолета20 сентября, 22:05 • 15754 просмотра
Звёзды Голливуда собрались в Малибу на церемонии памяти Хайден Панеттьери20 сентября, 21:05 • 17727 просмотра
Актуальное
Ракетный комплекс "Панцирь"
Фокс Ньюс
MIM-104 Patriot
Отопление
Золото

Золото держится около $4375 за унцию после первого повышения ставки ФРС с 2023 года

Киев • УНН

 • 1494 просмотра

Золото стабилизировалось около $4375 за унцию после повышения ставки ФРС на 0,25 пункта. Высокие ставки и инфляция давят на цены.

Золото держится около $4375 за унцию после первого повышения ставки ФРС с 2023 года

Цена на золото стабилизировалась вблизи $4375 за унцию после умеренного роста на прошлой неделе на фоне опасений по поводу устойчивой инфляции в США и дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе ФРС единогласно повысила процентную ставку на 0,25 процентного пункта — впервые с 2023 года. Регулятор пытается сдержать инфляцию, которая уже более 5 лет превышает целевой показатель в 2%.

Золото дешевеет после первого за 3 года повышения ставки ФРС17.09.26, 05:35 • 5574 просмотра

Инвесторы на этой неделе будут следить за выступлениями представителей ФРС, пытаясь оценить темпы возможного дальнейшего повышения ставок. Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари уже заявил, что инфляция остается слишком высокой и распространилась далеко за пределы роста цен на нефть.

Дорогое золото остается под давлением высоких ставок

Дополнительным фактором стали цены на энергоносители из-за войны США с Ираном. Их рост усиливает ожидания, что ФРС может дольше удерживать высокие процентные ставки, что традиционно оказывает давление на золото.

По состоянию на 7:42 по сингапурскому времени спотовая цена золота снизилась на 0,1% до $4373,95 за унцию. Серебро тем временем подорожало на 0,2% до $66,38 за унцию, а платина и палладий также показали небольшой рост.

НБУ повысил учетную ставку до 16%: как это повлияет на гривневые активы17.09.26, 14:15 • 5657 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираФинансы
Золото
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Сингапур
Соединённые Штаты
Иран