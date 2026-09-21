Золото держится около $4375 за унцию после первого повышения ставки ФРС с 2023 года

Цена на золото стабилизировалась вблизи $4375 за унцию после умеренного роста на прошлой неделе на фоне опасений по поводу устойчивой инфляции в США и дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе ФРС единогласно повысила процентную ставку на 0,25 процентного пункта — впервые с 2023 года. Регулятор пытается сдержать инфляцию, которая уже более 5 лет превышает целевой показатель в 2%.

Золото дешевеет после первого за 3 года повышения ставки ФРС

Инвесторы на этой неделе будут следить за выступлениями представителей ФРС, пытаясь оценить темпы возможного дальнейшего повышения ставок. Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари уже заявил, что инфляция остается слишком высокой и распространилась далеко за пределы роста цен на нефть.

Дорогое золото остается под давлением высоких ставок

Дополнительным фактором стали цены на энергоносители из-за войны США с Ираном. Их рост усиливает ожидания, что ФРС может дольше удерживать высокие процентные ставки, что традиционно оказывает давление на золото.

По состоянию на 7:42 по сингапурскому времени спотовая цена золота снизилась на 0,1% до $4373,95 за унцию. Серебро тем временем подорожало на 0,2% до $66,38 за унцию, а платина и палладий также показали небольшой рост.

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