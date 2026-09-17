Золото дешевеет после первого за 3 года повышения ставки ФРС

Цены на золото продолжили снижаться после того, как Федеральная резервная система США впервые за 3 года повысила процентную ставку и подала сигнал о возможном дальнейшем ужесточении монетарной политики. Золото торгуется вблизи 4270 долларов за унцию после падения примерно на 2% за предыдущие 3 сессии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Федеральный комитет по открытым рынкам единогласно повысил целевой диапазон ставки на 0,25 процентного пункта — до 3,75–4%. Новые прогнозы ФРС предусматривают ставку на уровне 4,1% в конце 2026 года, что указывает на возможность еще одного повышения до конца года.

Рынки восприняли решение ФРС как «ястребиный» сигнал. Доллар после объявления решения укрепился, тогда как высокие процентные ставки создают дополнительное давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода.

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В ФРС объяснили решение тем, что инфляция в США остается повышенной. Регулятор заявил, что повышение ставки должно способствовать более быстрому возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.

Утром 17 сентября спотовое золото торговалось вблизи 4274 долларов за унцию. Серебро стоило около 63,28 доллара, тогда как платина и палладий также демонстрировали незначительный рост.

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