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Золото дешевшає після першого за 3 роки підвищення ставки ФРС

Київ • УНН

 • 82 перегляди

ФРС підвищила ставку до 3,75–4% і допустила ще одне підвищення. Золото впало до близько $4270 за унцію на тлі зміцнення долара.

Золото дешевшає після першого за 3 роки підвищення ставки ФРС

Ціни на золото продовжили знижуватися після того, як Федеральна резервна система США вперше за 3 роки підвищила процентну ставку та дала сигнал про можливе подальше посилення монетарної політики. Золото торгується поблизу 4270 доларів за унцію після падіння приблизно на 2% за попередні 3 сесії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Федеральний комітет з відкритого ринку одноголосно підвищив цільовий діапазон ставки на 0,25 процентного пункту - до 3,75-4%. Нові прогнози ФРС передбачають ставку на рівні 4,1% наприкінці 2026 року, що вказує на можливість ще одного підвищення до кінця року.

Ринки сприйняли рішення ФРС як "яструбиний" сигнал. Долар після оголошення рішення зміцнився, тоді як високі процентні ставки створюють додатковий тиск на золото, оскільки дорогоцінний метал не приносить процентного доходу.

ФРС продовжує боротьбу з інфляцією

У ФРС пояснили рішення тим, що інфляція у США залишається підвищеною. Регулятор заявив, що підвищення ставки має сприяти швидшому поверненню інфляції до цільового рівня у 2%.

Вранці 17 вересня спотове золото торгувалося поблизу 4274 доларів за унцію. Срібло коштувало близько 63,28 долара, тоді як платина та паладій також демонстрували незначне зростання.

Біткоїн впав нижче $75 тисяч після провалу законопроєкту в Сенаті та рішення ФРС17.09.26, 02:56 • 1060 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвітФінанси
Золото
Федеральна резервна система
Bloomberg
Сполучені Штати Америки