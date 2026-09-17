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Біткоїн впав нижче $75 тисяч після провалу законопроєкту в Сенаті та рішення ФРС

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Біткоїн подешевшав до $74 985 після провалу законопроєкту Clarity і підвищення ставки ФРС. Акції Coinbase та Circle втратили до 20%.

Біткоїн впав нижче $75 тисяч після провалу законопроєкту в Сенаті та рішення ФРС

Біткоїн опустився нижче $75 тис. після того, як Сенат США не зміг схвалити законопроєкт Clarity, а Федеральна резервна система вперше за 3 роки підвищила процентні ставки. За 2 дні акції великих криптокомпаній втратили до 20%, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Після рішення ФРС найбільша криптовалюта подешевшала на 1,2% – до $74 985. Ще сильніше постраждали пов'язані з крипторинком компанії: акції Coinbase за 2 дні втратили близько 16%, а Circle – близько 20%.

Додатковим ударом став провал у Сенаті законопроєкту Clarity, на який криптоіндустрія покладала надії як на основу для створення зрозуміліших правил регулювання цифрових активів у США.

ФРС завдала крипторинку другого удару

Підвищення ставок традиційно створює несприятливі умови для біткоїна. За даними Bloomberg, після попередніх 10 підвищень ставки ФРС лише у 2 випадках через місяць криптовалюта коштувала дорожче.

Ціни можуть залишатися у певному діапазоні та навіть торгуватися нижче до кінця року, оскільки ми переглядаємо перспективи. Підвищення ставок – це подвійний удар

– заявив керівник досліджень LO:TECH Адам Маккарті.

На ринку також зберігається низька ліквідність і слабшає активність інвесторів. За даними CoinGlass, відкритий інтерес до ф'ючерсів на біткоїн продовжив скорочуватися, а Glassnode фіксує тривалий відтік коштів із криптовалютних бірж.

Вартість запозичень для США вперше майже за 20 років перевищила 5%, долар зміцнився – Reuters16.09.26, 01:36 • 4318 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвітФінанси
Федеральна резервна система
Bloomberg
Сполучені Штати Америки