Вартість запозичень для США вперше майже за 20 років перевищила 5%, долар зміцнився – Reuters

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США піднялася до 5,041% – найвищого рівня з 2007 року, а ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою вже у середу в 95%. На цьому тлі долар зміцнився щодо більшості основних валют, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Одним із факторів нового інфляційного тиску стало подорожчання нафти. Її ціна тримається вище $105 за барель поблизу 4-місячного максимуму після нової хвилі атак хуситів на Саудівську Аравію та перенесення переговорів між країнами Перської затоки й Іраном.

Індекс долара, який відстежує його курс щодо 6 основних валют, зріс на 0,15% – до 99,631. Євро подешевшав на 0,1% – до $1,1541, а британський фунт втратив 0,2% і торгувався близько $1,3477.

Ринки майже впевнені у підвищенні ставки ФРС

Очікування посилення монетарної політики зросли не лише через дорожчу енергію. Сильніші за очікування дані американського ринку праці та прискорення споживчої інфляції у серпні також посилили аргументи на користь підвищення ставки.

Долар різко зріс після натяку голови ФРС на можливе підвищення ставок

Інвестори тепер зосереджені на сигналах ФРС щодо подальших кроків. Економісти, опитані Reuters, очікують щонайменше ще одного підвищення ставки до кінця березня 2027 року.

На валютному ринку долар також додав 0,5% щодо єни, яка ненадовго опустилася нижче рівня 155 єн за $1. Водночас біткоїн на тлі зниження попиту на ризикові активи впав на 5% – до $75 320.

США спрямують мільйони доларів військової допомоги з Європи та Близького Сходу на підтримку дружніх до Трампа країн