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Стоимость заимствований для США впервые почти за 20 лет превысила 5%, доллар укрепился — Reuters

Киев • УНН

 • 3584 просмотра

Доходность 10-летних облигаций США выросла до 5,041% — максимума с 2007 года. Доллар укрепился, а биткоин упал на 5%.

Стоимость заимствований для США впервые почти за 20 лет превысила 5%, доллар укрепился — Reuters

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 5,041% — самого высокого уровня с 2007 года, а рынки оценивают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой уже в среду в 95%. На этом фоне доллар укрепился по отношению к большинству основных валют, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Одним из факторов нового инфляционного давления стало подорожание нефти. Ее цена держится выше $105 за баррель вблизи 4-месячного максимума после новой волны атак хуситов на Саудовскую Аравию и переноса переговоров между странами Персидского залива и Ираном.

Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к 6 основным валютам, вырос на 0,15% — до 99,631. Евро подешевел на 0,1% — до $1,1541, а британский фунт потерял 0,2% и торговался около $1,3477.

Рынки почти уверены в повышении ставки ФРС

Ожидания ужесточения монетарной политики выросли не только из-за подорожания энергии. Более сильные, чем ожидалось, данные американского рынка труда и ускорение потребительской инфляции в августе также усилили аргументы в пользу повышения ставки.

Доллар резко вырос после намёка главы ФРС на возможное повышение ставок29.08.26, 05:56 • 6178 просмотров

Инвесторы теперь сосредоточены на сигналах ФРС относительно дальнейших шагов. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают как минимум еще одного повышения ставки до конца марта 2027 года.

На валютном рынке доллар также прибавил 0,5% по отношению к иене, которая ненадолго опустилась ниже уровня 155 иен за $1. В то же время биткоин на фоне снижения спроса на рисковые активы упал на 5% — до $75 320.

США направят миллионы долларов военной помощи из Европы и Ближнего Востока на поддержку дружественных Трампу стран15.09.26, 21:14 • 3614 просмотров

Степан Гафтко

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Reuters
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран