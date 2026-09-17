Биткоин упал ниже $75 тысяч после провала законопроекта в Сенате и решения ФРС

Биткоин опустился ниже $75 тыс. после того, как Сенат США не смог одобрить законопроект Clarity, а Федеральная резервная система впервые за 3 года повысила процентные ставки. За 2 дня акции крупных криптокомпаний потеряли до 20%, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

После решения ФРС крупнейшая криптовалюта подешевела на 1,2% — до $74 985. Еще сильнее пострадали связанные с крипторынком компании: акции Coinbase за 2 дня потеряли около 16%, а Circle — около 20%.

Дополнительным ударом стал провал в Сенате законопроекта Clarity, на который криптоиндустрия возлагала надежды как на основу для создания более понятных правил регулирования цифровых активов в США.

ФРС нанесла крипторынку второй удар

Повышение ставок традиционно создает неблагоприятные условия для биткоина. По данным Bloomberg, после предыдущих 10 повышений ставки ФРС лишь в 2 случаях через месяц криптовалюта стоила дороже.

Цены могут оставаться в определенном диапазоне и даже торговаться ниже до конца года, поскольку мы пересматриваем перспективы. Повышение ставок — это двойной удар — заявил руководитель исследований LO:TECH Адам Маккарти.

На рынке также сохраняется низкая ликвидность и снижается активность инвесторов. По данным CoinGlass, открытый интерес к фьючерсам на биткоин продолжил сокращаться, а Glassnode фиксирует продолжительный отток средств с криптовалютных бирж.

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