В Ормузском проливе после атаки затонул контейнеровоз — экипаж успели эвакуировать

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В Ормузском проливе затонул контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура, получивший повреждения в результате удара неустановленными боеприпасами. Всех 21 членов экипажа удалось спасти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура, пишет УНН.

Детали

Судно подверглось удару во вторник, 13 октября, во время прохождения пролива. В результате попадания на борту вспыхнул пожар, после чего экипаж эвакуировали. Впоследствии контейнеровоз затонул. Ни один из моряков не пострадал.

По данным страховой компании Allianz Commercial, полная гибель контейнеровозов происходит сравнительно редко. В течение 2016–2025 годов в мире зафиксировали лишь 33 таких случая.

В проливе атаковали еще одно судно

В среду, 14 октября, повреждения получил другой контейнеровоз под флагом Сингапура — GFS Giselle. Удар повредил корпус судна, однако оно смогло самостоятельно добраться до безопасной якорной стоянки. Все 22 члена экипажа остались невредимыми.

Кроме того, Международная морская организация сообщила о затоплении сухогруза Cape Dao, который атаковали 23 сентября. Тогда погиб 1 член экипажа. Точную дату затопления судна не уточнили.

Ситуация в Ормузском проливе обостряется на фоне усиления иранских атак на торговое судоходство. Это уже привело к росту страховых рисков, стоимости фрахта судов и дополнительному давлению на мировые цены на нефть.

На прошлой неделе США также сообщили об уничтожении судна, которое, по утверждению американской стороны, было связано с Ираном, в Оманском заливе.

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