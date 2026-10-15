В Ормузском проливе после атаки затонул контейнеровоз — экипаж успели эвакуировать

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 6902 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 11354 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 11150 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 12579 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11850 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13415 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13346 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13893 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13082 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12706 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19803 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19930 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17914 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 9304 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5800 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35877 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36920 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 40204 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53329 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78850 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1614 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2916 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3698 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4708 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5892 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

В Ормузском проливе после атаки затонул контейнеровоз — экипаж успели эвакуировать

Киев • УНН

 • 4366 просмотра

Контейнеровоз GFS Pride затонул после удара в Ормузском проливе, все 21 член экипажа спасены. Ещё одно судно получило повреждения.

В Ормузском проливе после атаки затонул контейнеровоз — экипаж успели эвакуировать
Фото иллюстративное

В Ормузском проливе затонул контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура, получивший повреждения в результате удара неустановленными боеприпасами. Всех 21 членов экипажа удалось спасти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура, пишет УНН.

Детали

Судно подверглось удару во вторник, 13 октября, во время прохождения пролива. В результате попадания на борту вспыхнул пожар, после чего экипаж эвакуировали. Впоследствии контейнеровоз затонул. Ни один из моряков не пострадал.

По данным страховой компании Allianz Commercial, полная гибель контейнеровозов происходит сравнительно редко. В течение 2016–2025 годов в мире зафиксировали лишь 33 таких случая.

В проливе атаковали еще одно судно

В среду, 14 октября, повреждения получил другой контейнеровоз под флагом Сингапура — GFS Giselle. Удар повредил корпус судна, однако оно смогло самостоятельно добраться до безопасной якорной стоянки. Все 22 члена экипажа остались невредимыми.

Кроме того, Международная морская организация сообщила о затоплении сухогруза Cape Dao, который атаковали 23 сентября. Тогда погиб 1 член экипажа. Точную дату затопления судна не уточнили.

Ситуация в Ормузском проливе обостряется на фоне усиления иранских атак на торговое судоходство. Это уже привело к росту страховых рисков, стоимости фрахта судов и дополнительному давлению на мировые цены на нефть.

На прошлой неделе США также сообщили об уничтожении судна, которое, по утверждению американской стороны, было связано с Ираном, в Оманском заливе.

США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс в ноябре — Трамп08.10.26, 20:01 • 4503 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Bloomberg L.P.
Сингапур
Соединённые Штаты
Иран