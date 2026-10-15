В Ормузькій протоці після атаки затонув контейнеровоз – екіпаж встигли евакуювати

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В Ормузькій протоці затонув контейнеровоз GFS Pride під прапором Сінгапуру, який зазнав пошкоджень унаслідок удару невстановленими боєприпасами. Усіх 21 членів екіпажу вдалося врятувати. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Морське та портове управління Сінгапуру, пише УНН.

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Судно потрапило під удар у вівторок, 13 жовтня, під час проходження протокою. Внаслідок влучання на борту спалахнула пожежа, після чого екіпаж евакуювали. Згодом контейнеровоз затонув. Жоден із моряків не постраждав.

За даними страхової компанії Allianz Commercial, повна втрата контейнеровозів трапляється порівняно рідко. Протягом 2016–2025 років у світі зафіксували лише 33 такі випадки.

У протоці атакували ще одне судно

У середу, 14 жовтня, пошкоджень зазнав інший контейнеровоз під прапором Сінгапуру – GFS Giselle. Удар пошкодив корпус судна, однак воно змогло самостійно дістатися безпечної якірної стоянки. Усі 22 члени екіпажу залишилися неушкодженими.

Крім того, Міжнародна морська організація повідомила про затоплення суховантажу Cape Dao, який атакували 23 вересня. Тоді загинув 1 член екіпажу. Точну дату затоплення судна не уточнили.

Ситуація в Ормузькій протоці загострюється на тлі посилення іранських атак на торговельне судноплавство. Це вже призвело до зростання страхових ризиків, вартості фрахту суден та додаткового тиску на світові ціни на нафту.

Минулого тижня США також повідомили про знищення судна, яке, за твердженням американської сторони, було пов'язане з Іраном, в Оманській затоці.

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