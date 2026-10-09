Золото подорожало до 4144 долларов, серебро — до 59,54 доллара на фоне напряжённости между США и Ираном
Киев • УНН
Золото подорожало, серебро стоит 59,54 доллара за унцию. Рынок оценивает риски на Ближнем Востоке и политику ФРС.
Мировые цены на золото стабилизировались после незначительного роста накануне. Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. По состоянию на утро 9 октября золото стоило 4144,05 доллара за унцию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 8:00 по сингапурскому времени золото подорожало на 0,3%, восстановившись после двухмесячного минимума, зафиксированного в начале недели.
В то же время серебро подорожало на 0,6% — до 59,54 доллара за унцию. Платина и палладий также продемонстрировали незначительное подорожание.
Что влияет на цены драгоценных металлов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре, ссылаясь на "продуктивные переговоры" с Тегераном.
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В то же время Иран усилил атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе, что сохраняет риски дальнейшего роста цен на энергоносители и инфляции.
Дополнительным фактором для рынка остаются ожидания относительно политики ФРС. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что в течение следующих 6–9 месяцев процентные ставки могут потребовать повышения для возвращения инфляции к целевому уровню в 2%.
Трейдеры сейчас ожидают, что в конце октября ФРС оставит ставки без изменений. Однако перспектива их дальнейшего повышения сдерживает рост золота, которое не приносит процентного дохода.
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