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Золото
The New York Times
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Золото подорожало до 4144 долларов, серебро — до 59,54 доллара на фоне напряжённости между США и Ираном

Киев • УНН

 • 1672 просмотра

Золото подорожало, серебро стоит 59,54 доллара за унцию. Рынок оценивает риски на Ближнем Востоке и политику ФРС.

Золото подорожало до 4144 долларов, серебро — до 59,54 доллара на фоне напряжённости между США и Ираном

Мировые цены на золото стабилизировались после незначительного роста накануне. Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. По состоянию на утро 9 октября золото стоило 4144,05 доллара за унцию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 8:00 по сингапурскому времени золото подорожало на 0,3%, восстановившись после двухмесячного минимума, зафиксированного в начале недели.

В то же время серебро подорожало на 0,6% — до 59,54 доллара за унцию. Платина и палладий также продемонстрировали незначительное подорожание.

Что влияет на цены драгоценных металлов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре, ссылаясь на "продуктивные переговоры" с Тегераном.

Золото подорожало на фоне укрепления доллара - какова цена за унцию05.10.26, 15:05 • 4866 просмотров

В то же время Иран усилил атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе, что сохраняет риски дальнейшего роста цен на энергоносители и инфляции.

Дополнительным фактором для рынка остаются ожидания относительно политики ФРС. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что в течение следующих 6–9 месяцев процентные ставки могут потребовать повышения для возвращения инфляции к целевому уровню в 2%.

Трейдеры сейчас ожидают, что в конце октября ФРС оставит ставки без изменений. Однако перспектива их дальнейшего повышения сдерживает рост золота, которое не приносит процентного дохода.

США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс в ноябре — Трамп08.10.26, 20:01 • 3234 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
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Сингапур
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Иран