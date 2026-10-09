Золото подорожчало до 4144 доларів, срібло – до 59,54 долара на тлі напруженості між США та Іраном

Світові ціни на золото стабілізувалися після незначного зростання напередодні. Інвестори оцінюють ситуацію на Близькому Сході та перспективи підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США. Станом на ранок 9 жовтня золото коштувало 4144,05 долара за унцію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Станом на 8:00 за сінгапурським часом золото подорожчало на 0,3%, відновлюючись після двомісячного мінімуму, зафіксованого на початку тижня.

Водночас срібло зросло в ціні на 0,6% – до 59,54 долара за унцію. Платина та паладій також продемонстрували незначне подорожчання.

Що впливає на ціни дорогоцінних металів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не планує атакувати Іран до проміжних виборів у листопаді, посилаючись на "продуктивні переговори" з Тегераном.

Золото подорожчало на тлі укріплення долара - яка ціна за унцію

Водночас Іран посилив атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці, що зберігає ризики подальшого зростання цін на енергоносії та інфляції.

Додатковим чинником для ринку залишаються очікування щодо політики ФРС. Президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив, що протягом наступних 6-9 місяців процентні ставки можуть потребувати підвищення для повернення інфляції до цільових 2%.

Трейдери наразі очікують, що наприкінці жовтня ФРС залишить ставки без змін. Однак перспектива їх подальшого підвищення стримує зростання золота, яке не приносить процентного доходу.

США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів до конгресу у листопаді - Трамп