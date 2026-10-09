Золото подорожчало до 4144 доларів, срібло – до 59,54 долара на тлі напруженості між США та Іраном
Київ • УНН
Золото подорожчало срібло коштує $59,54 за унцію. Ринок оцінює ризики на Близькому Сході та політику ФРС.
Світові ціни на золото стабілізувалися після незначного зростання напередодні. Інвестори оцінюють ситуацію на Близькому Сході та перспективи підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США. Станом на ранок 9 жовтня золото коштувало 4144,05 долара за унцію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Станом на 8:00 за сінгапурським часом золото подорожчало на 0,3%, відновлюючись після двомісячного мінімуму, зафіксованого на початку тижня.
Водночас срібло зросло в ціні на 0,6% – до 59,54 долара за унцію. Платина та паладій також продемонстрували незначне подорожчання.
Що впливає на ціни дорогоцінних металів
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не планує атакувати Іран до проміжних виборів у листопаді, посилаючись на "продуктивні переговори" з Тегераном.
Золото подорожчало на тлі укріплення долара - яка ціна за унцію05.10.26, 15:05 • 4864 перегляди
Водночас Іран посилив атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці, що зберігає ризики подальшого зростання цін на енергоносії та інфляції.
Додатковим чинником для ринку залишаються очікування щодо політики ФРС. Президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив, що протягом наступних 6-9 місяців процентні ставки можуть потребувати підвищення для повернення інфляції до цільових 2%.
Трейдери наразі очікують, що наприкінці жовтня ФРС залишить ставки без змін. Однак перспектива їх подальшого підвищення стримує зростання золота, яке не приносить процентного доходу.
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