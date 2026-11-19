19 ноября в Украине отмечают День работников гидрометеорологической службы и День стекольщика, а в мире под эгидой ООН и международных организаций проходят Всемирный день туалета, Международный мужской день и Всемирный день предотвращения насилия над детьми.

В церковном календаре по новому стилю чтят святого пророка Авдия и святого мученика Варлаама, а по старому вспоминают святителя Павла, пишет УНН.

День работников гидрометеорологической службы Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 2003 году в знак признания роли специалистов в обеспечении государства гидрометеорологической информацией и мониторинге окружающей среды. Дата приурочена к созданию в 1921 году Украинской метеорологической службы, Укрмета.

Праздник объединяет синоптиков, метеорологов, гидрологов, агрометеорологов и работников наблюдательных станций, которые осуществляют непрерывное прогнозирование погоды, предупреждают об опасных стихийных явлениях и контролируют состояние водных ресурсов и радиационного фона.

День стекольщика Украины

Официальный профессиональный праздник работников стекольной промышленности, установленный Указом Президента Украины в 2003 году. Дата выбрана в честь дня рождения выдающегося учёного Михаила Ломоносова, который заложил научные основы стекловарения и разработал технологию производства цветного стекла и смальты.

Событие чествует инженеров, технологов, стеклодувов и рабочих предприятий, производящих листовое, тарное, медицинское, оптическое и художественное стекло.

Всемирный день туалета (World Toilet Day)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей в 2013 году по инициативе Сингапура. Событие призвано привлечь внимание мирового сообщества к глобальному санитарному кризису, поскольку миллиарды людей в мире до сих пор не имеют доступа к безопасным и гигиеничным санитарным условиям.

День подчёркивает критическую связь между надлежащей санитарией, защитой водных ресурсов от загрязнения, профилактикой инфекционных заболеваний и достижением целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

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Международный мужской день (International Men's Day)

Ежегодная международная дата, учреждённая в 1999 году в Республике Тринидад и Тобаго доктором Джеромом Тилуксингхом и поддержанная ЮНЕСКО и многими государствами мира.

Событие посвящено сохранению физического и психического здоровья мужчин и мальчиков, популяризации позитивных мужских ролевых моделей, преодолению гендерных стереотипов, освещению вклада мужчин в семью, воспитание детей и развитие общества.

Всемирный день предотвращения насилия над детьми (World Day for Prevention of Child Abuse)

Глобальная правозащитная дата, учреждённая в 2000 году Фондом всемирного женского саммита (WWSF) и синхронизированная с годовщиной принятия Конвенции ООН о правах ребёнка.

Мероприятие призвано мобилизовать правительства, гражданское общество и образовательные учреждения для внедрения эффективных программ защиты несовершеннолетних от физического, психологического и сексуального насилия, буллинга и эксплуатации.

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День женского предпринимательства (Women's Entrepreneurship Day)

Международная бизнес-инициатива, учреждённая в 2014 году в Нью-Йорке при поддержке ООН для расширения экономических прав и возможностей женщин во всём мире.

Событие направлено на поддержку женщин-предпринимателей, преодоление гендерного разрыва в оплате труда и доступе к венчурному капиталу, а также популяризацию женского лидерства в бизнесе, инновациях и стартап-индустрии.

По новому календарю верующие чтят память святого пророка Авдия — четвёртого из двенадцати малых библейских пророков, автора самой короткой книги Ветхого Завета, который пророчествовал о суде над Едомом и утверждении Царства Божьего.

Также в этот день вспоминают святого мученика Варлаама Антиохийского — престарелого христианина, который во время гонений императора Диоклетиана перенёс жестокие пытки возле языческого жертвенника, держа на протянутой ладони раскалённые угли с ладаном и не сбросив их на идола даже тогда, когда огонь прожёг руку.

По старому календарю верующие чтут память святителя Павла, архиепископа Константинопольского, Исповедника — стойкого защитника православного Никейского учения, которого ариане сослали в Армению и задушили во время совершения литургии около 350 года.

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