Потери РФ за сутки превысили 1500 военных - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 30 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1560 солдат и 1894 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — 1364060 (+1560) человек ликвидировано
- танков — 11962 (+2)
- боевых бронированных машин — 24657 (+14)
- артиллерийских систем — 42987 (+57)
- РСЗО — 1819 (+6)
- средства ПВО — 1399 (+1)
- самолетов — 436 (0)
- вертолетов — 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 320327 (+1894)
- наземных робототехнических комплексов — 1519 (+19)
- корабли / катера — 33 (0)
- подводные лодки — 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 101237 (+524)
- специальная техника — 4234 (+3)
- крылатые ракеты — 4693 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Украина все активнее использует роботизированные системы и беспилотники на фронте, заставляя российские войска отступать и менять тактику, говорится в репортаже CNN из восточной Украины.
