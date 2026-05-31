Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 41161 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 55069 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 32822 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 77797 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 95929 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 60767 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 62243 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 72084 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 71520 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 72314 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Потери РФ за сутки превысили 1500 военных - Генштаб

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

За сутки 30 мая российские войска потеряли 1560 солдат и 1894 БпЛА. Генштаб также сообщил об уничтожении 57 артиллерийских систем и 19 РСЗО.

За сутки 30 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1560 солдат и 1894 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — 1364060 (+1560) человек ликвидировано
    • танков — 11962 (+2)
      • боевых бронированных машин — 24657 (+14)
        • артиллерийских систем — 42987 (+57)
          • РСЗО — 1819 (+6)
            • средства ПВО — 1399 (+1)
              • самолетов — 436 (0)
                • вертолетов — 353 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 320327 (+1894)
                    • наземных робототехнических комплексов — 1519 (+19)
                      • корабли / катера — 33 (0)
                        • подводные лодки — 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн — 101237 (+524)
                            • специальная техника — 4234 (+3)
                              • крылатые ракеты — 4693 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                Украина все активнее использует роботизированные системы и беспилотники на фронте, заставляя российские войска отступать и менять тактику, говорится в репортаже CNN из восточной Украины.

