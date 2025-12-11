Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США
Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Документ указывает на длительные серьезные последствия аварии на ЧАЭС и призывает мир помочь Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры АЭС.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла инициированную Украиной и группой государств резолюцию под названием «Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы». Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию события.
За поддержку документа проголосовали представители 97 стран, «против» – 8, воздержались – 39. В частности, против резолюции проголосовали представители России, Беларуси, Китая, Северной Кореи, Никарагуа, Нигера и США.
Документ указывает на длительные серьезные последствия аварии на ЧАЭС, потребности пострадавших общин и территорий и подчеркивает важную роль ООН, в частности Программы развития в кратко- и долгосрочном восстановлении пострадавших территорий.
Авторы резолюции отмечают «серьезную обеспокоенность» в связи с повреждением 14 февраля 2025 года нового безопасного конфайнмента над разрушенным энергоблоком ЧАЭС в результате атаки российского дрона, что «поставило под угрозу десятилетия международного прогресса в обеспечении безопасности объекта».
Также Генассамблея постановила провести специальное заседание 24 апреля 2026 года, посвященное 40-й годовщине трагедии, и призвала мир помочь Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры АЭС.
По оценке МАГАТЭ, новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской атомной электростанции, поврежденный во время удара беспилотника в феврале, утратил основные функции безопасности.
