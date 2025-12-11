Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США

$42.180.11
49.090.07
ukenru
21:59 • 5450 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 14261 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 18747 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 21047 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 19958 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 19884 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 23880 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 20228 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19754 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17906 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
92%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США продлили срок действия отмены санкций против "Лукойла" на фоне активизации переговоров по продаже активов10 декабря, 17:15 • 2660 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 14127 просмотра
Покушение на Миндича: у полиции Израиля нет подтверждений - СМИ10 декабря, 18:02 • 4366 просмотра
Посла Украины в Израиле Корнийчука вызвали в израильский МИД из-за критики контактов Нетаньяху с путиным10 декабря, 18:25 • 5982 просмотра
Есть усиление нашей боевой авиации, детали пока непубличны - Зеленский10 декабря, 19:05 • 3736 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 14170 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 17710 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 24594 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 32992 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 43319 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Юлия Свириденко
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Львов
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 12368 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 17546 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 14526 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 21774 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 32028 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
ЗРК Бук
WhatsApp

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Документ указывает на длительные серьезные последствия аварии на ЧАЭС и призывает мир помочь Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры АЭС.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла инициированную Украиной и группой государств резолюцию под названием «Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы». Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию события.

Детали

За поддержку документа проголосовали представители 97 стран, «против» – 8, воздержались – 39. В частности, против резолюции проголосовали представители России, Беларуси, Китая, Северной Кореи, Никарагуа, Нигера и США.

Документ указывает на длительные серьезные последствия аварии на ЧАЭС, потребности пострадавших общин и территорий и подчеркивает важную роль ООН, в частности Программы развития в кратко- и долгосрочном восстановлении пострадавших территорий.

Авторы резолюции отмечают «серьезную обеспокоенность» в связи с повреждением 14 февраля 2025 года нового безопасного конфайнмента над разрушенным энергоблоком ЧАЭС в результате атаки российского дрона, что «поставило под угрозу десятилетия международного прогресса в обеспечении безопасности объекта».

Также Генассамблея постановила провести специальное заседание 24 апреля 2026 года, посвященное 40-й годовщине трагедии, и призвала мир помочь Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры АЭС.

Напомним

По оценке МАГАТЭ, новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской атомной электростанции, поврежденный во время удара беспилотника в феврале, утратил основные функции безопасности.

Атака дрона рф на ЧАЭС: зарубежные партнеры координируют усилия по восстановлению Арки НБК03.12.25, 12:49 • 3131 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Генеральная Ассамблея ООН
Международное агентство по атомной энергии
Организация Объединенных Наций
Украина