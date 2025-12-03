$42.330.01
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 10438 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 19958 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 29062 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 26082 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 36740 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 74344 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49402 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39459 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 34255 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Атака дрона рф на ЧАЭС: зарубежные партнеры координируют усилия по восстановлению Арки НБК

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Зарубежные партнеры Украины скоординировали дальнейшие шаги по восстановлению Арки Нового безопасного конфайнмента над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденным российским дроном в феврале 2025 года. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает механизмы привлечения новых доноров.

Атака дрона рф на ЧАЭС: зарубежные партнеры координируют усилия по восстановлению Арки НБК
Фото: Министерство энергетики Украины

Зарубежные партнеры Украины скоординировали дальнейшие шаги по восстановлению Арки Нового безопасного конфайнмента над разрушенным в 1986 году 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, куда в феврале 2025 года попал российский дрон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Детали

Ассамблея доноров Счета международного сотрудничества для Чернобыля скоординировала дальнейшие шаги. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития рассматривает механизмы привлечения новых доноров и внедрения нового инвестиционного подхода.

Анонсировано и увеличение административного бюджета Счета на следующий год на 20% - до 960 000 евро

- заявили в Минэнерго.

Напомним

14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС.

В результате атаки была повреждена защитная оболочка ядерного реактора стоимостью 1,5 миллиарда евро.

Украинские специалисты начали работу над восстановлением безопасного укрытия на ЧАЭС, поврежденного в результате удара российским дроном. Повреждения привели к появлению большого отверстия в крыше.

Евгений Устименко

