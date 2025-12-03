Атака дрона рф на ЧАЭС: зарубежные партнеры координируют усилия по восстановлению Арки НБК

Фото: Министерство энергетики Украины

Зарубежные партнеры Украины скоординировали дальнейшие шаги по восстановлению Арки Нового безопасного конфайнмента над разрушенным в 1986 году 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, куда в феврале 2025 года попал российский дрон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Детали

Ассамблея доноров Счета международного сотрудничества для Чернобыля скоординировала дальнейшие шаги. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития рассматривает механизмы привлечения новых доноров и внедрения нового инвестиционного подхода.

Анонсировано и увеличение административного бюджета Счета на следующий год на 20% - до 960 000 евро - заявили в Минэнерго.

Напомним

14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС.

В результате атаки была повреждена защитная оболочка ядерного реактора стоимостью 1,5 миллиарда евро.

Украинские специалисты начали работу над восстановлением безопасного укрытия на ЧАЭС, поврежденного в результате удара российским дроном. Повреждения привели к появлению большого отверстия в крыше.