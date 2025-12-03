Атака дрона рф на ЧАЕС: закордонні партнери координують зусилля з відновлення Арки НБК

Фото: Міністерство енергетики України

Закордонні партнери України скоординували подальші кроки щодо відновлення Арки Нового безпечного конфайменту над зруйнованим в 1986 році 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС, куди в лютому 2025 року влучив російський дрон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Деталі

Асамблея донорів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля скоординувала подальші кроки. Крім того, Європейський банк реконструкції і розвитку розглядає механізми залучення нових донорів та впровадження нового інвестиційного підходу.

Анонсовано й збільшення адміністративного бюджету Рахунку на наступний рік на 20% - до 960 000 євро - заявили в Міненерго.

Нагадаємо

14 лютого 2025 року російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС.

Внаслідок атаки було пошкоджено захисну оболонку ядерного реактора вартістю 1,5 мільярда євро.

Українські фахівці розпочали роботу над відновленням безпечного укриття на ЧАЕС, пошкодженого внаслідок удару російським дроном. Пошкодження призвели до появи великого отвору в даху.