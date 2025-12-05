НБК ЧАЕС втратило ключові функції безпеки - МАГАТЕ

За оцінкою МАГАТЕ, новий безпечний конфайнмент (НБК) на Чорнобильській атомній електростанції, пошкоджений під час удару безпілотника у лютому, втратив основні функції безпеки. Проте в МАГАТЕ зазначили, що НБК не було завдано постійних пошкоджень його несучим конструкціям чи системам моніторингу. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, передає УНН.

Деталі

Минулого тижня інша команда МАГАТЕ завершила комплексну оцінку безпеки Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильському майданчику, який був серйозно пошкоджений внаслідок удару дрона в лютому. Ця подія також спричинила серйозну пожежу в зовнішній обшивці масивної сталевої конструкції, побудованої для запобігання будь-якому радіоактивному викиду з реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року - йдеться в повідомленні.

Місія підтвердила, що НБК втратив свої основні функції безпеки, включаючи здатність до локалізації, але також виявила, що не було завдано постійних пошкоджень його несучим конструкціям чи системам моніторингу.

На даху було проведено обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки - зазначив Гроссі.

МАГАТЕ на основі висновків місії МАГАТЕ рекомендує подальші роботи з відновлення та захисту конструкції НБК, включаючи заходи контролю вологості та оновлену програму моніторингу корозії, а також модернізацію інтегрованої автоматичної системи моніторингу конструкції об'єкта "укриття", побудованої на даху реактора одразу після аварії.

Нагадаємо

Закордонні партнери України скоординували подальші кроки щодо відновлення Арки Нового безпечного конфайменту над зруйнованим в 1986 році 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС, куди в лютому 2025 року влучив російський дрон.