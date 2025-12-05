НБК ЧАЭС утратило ключевые функции безопасности - МАГАТЭ

По оценке МАГАТЭ, новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции, поврежденный во время удара беспилотника в феврале, утратил основные функции безопасности. Однако в МАГАТЭ отметили, что НБК не было нанесено постоянных повреждений его несущим конструкциям или системам мониторинга. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе другая команда МАГАТЭ завершила комплексную оценку безопасности Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской площадке, который был серьезно поврежден в результате удара дрона в феврале. Это событие также вызвало серьезный пожар во внешней обшивке массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения любого радиоактивного выброса из реактора, разрушенного во время аварии 1986 года - говорится в сообщении.

Миссия подтвердила, что НБК утратил свои основные функции безопасности, включая способность к локализации, но также выявила, что не было нанесено постоянных повреждений его несущим конструкциям или системам мониторинга.

На крыше был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременное и комплексное восстановление остается важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности - отметил Гросси.

МАГАТЭ на основе выводов миссии МАГАТЭ рекомендует дальнейшие работы по восстановлению и защите конструкции НБК, включая меры контроля влажности и обновленную программу мониторинга коррозии, а также модернизацию интегрированной автоматической системы мониторинга конструкции объекта "укрытие", построенной на крыше реактора сразу после аварии.

Напомним

Зарубежные партнеры Украины скоординировали дальнейшие шаги по восстановлению Арки Нового безопасного конфайнмента над разрушенным в 1986 году 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, куда в феврале 2025 года попал российский дрон.