Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру
Киев • УНН
Актер Том Круз получил почетный "Оскар" на церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе. Это его первая награда после четырех номинаций.
Том Круз наконец-то получил первую за свою долгую карьеру актера и продюсера премию "Оскар". Передает УНН со ссылкой на RTL.
Подробности
Актер Том Круз получил почетный "Оскар" в воскресенье вечером на церемонии вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе.
Ранее Круз номинировался четыре раза в прошлом:
- за лучшего актера за фильмы «Рожденный четвертого июля»;
- также лучшего актера в фильме «Джерри Магуайр»;
- за лучшего актера второго плана за фильм «Магнолия»;
- за лучший фильм как продюсер фильма «Лучший стрелок: Маверик».
Почетную награду Крузу вручил Алехандро Г. Иньярриту, а сам актер в трогательной речи выразил свою любовь к кино.
Создание фильмов — это не то, чем я занимаюсь, это то, кем я являюсь. .. Фильмы пробудили во мне жажду приключений, жажду знаний, жажду понять человечество, создать персонажей, рассказать историю, увидеть мир.
Кроме Круза, почетный "Оскар" также получила Дебби Аллен - режиссер и актриса, пятикратная лауреатка премии "Эмми", известная по ролям в фильме "Слава" и сериале "Анатомия Грей".
Среди лауреатов также кантри-певица Долли Партон, получившая премию имени Джин Хершолт. Из-за проблем со здоровьем Партон не присутствовала на церемонии в Лос-Анджелесе.
Напомним
