Эксклюзив
07:00 • 14574 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 13344 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 11112 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 14933 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 13388 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 24188 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41166 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33606 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 64262 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32557 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру

Киев • УНН

 2746 просмотра

Актер Том Круз получил почетный "Оскар" на церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе. Это его первая награда после четырех номинаций.

Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру

Том Круз наконец-то получил первую за свою долгую карьеру актера и продюсера премию "Оскар". Передает УНН со ссылкой на RTL.

Подробности

Актер Том Круз получил почетный "Оскар" в воскресенье вечером на церемонии вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе.

Ранее Круз номинировался четыре раза в прошлом:

  • за лучшего актера за фильмы «Рожденный четвертого июля»;
    • также лучшего актера в фильме «Джерри Магуайр»;
      • за лучшего актера второго плана за фильм «Магнолия»;
        • за лучший фильм как продюсер фильма «Лучший стрелок: Маверик».

          Почетную награду Крузу вручил Алехандро Г. Иньярриту, а сам актер в трогательной речи выразил свою любовь к кино.

          Создание фильмов — это не то, чем я занимаюсь, это то, кем я являюсь. .. Фильмы пробудили во мне жажду приключений, жажду знаний, жажду понять человечество, создать персонажей, рассказать историю, увидеть мир.

          - сказал американский актер, всемирно известную славу которому принесли роли в фильмах «Миссия невыполнима» и «Лучший стрелок».

          Кроме Круза, почетный "Оскар" также получила Дебби Аллен - режиссер и актриса, пятикратная лауреатка премии "Эмми", известная по ролям в фильме "Слава" и сериале "Анатомия Грей".

          Среди лауреатов также кантри-певица Долли Партон, получившая премию имени Джин Хершолт. Из-за проблем со здоровьем Партон не присутствовала на церемонии в Лос-Анджелесе.

          Напомним

          Голливудские звезды Том Круз и Ана де Армас прекратили романтические отношения после девяти месяцев, но остаются друзьями. Пара поняла, что "искра исчезла", и решила прекратить встречаться.

