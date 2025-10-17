Культову французьку акторку Бріжит Бардо прооперували, лікарі стежать за її станом - ЗМІ
Київ • УНН
Культову французьку акторку Бріжит Бардо госпіталізували до лікарні в Тулоні, де вона перенесла операцію та наразі одужує. Лікарі продовжуватимуть стежити за її станом.
Культову французьку акторку Бріжит Бардо госпіталізували. Вона перенесла операцію та зараз одужує, і лікарі продовжуватимуть стежити за її станом, передає УНН із посиланням на Daily Mail.
Деталі
Бріжит перебувала у своєму будинку в Сен-Тропе, коли її госпіталізували до лікарні в Тулоні.
Заявлялося, що вона перенесла операцію та зараз одужує, і лікарі продовжуватимуть стежити за її станом.
Додамо
У липні 2023 року повідомлялося, що Бріжит страждала від проблем з диханням через високу температуру в Сен-Тропе того літа. Їй надали допомогу медики в її будинку на півдні Франції після того, як у неї виникли труднощі з диханням.
Бернар д'Ормаль, чоловік акторки, розповів тоді Var-Matin: "Близько 9-ї ранку у Бріжит виникли проблеми з диханням", і описав страх здоров'я як "респіраторне порушення".
Він сказав: "(Її дихання) було сильнішим, ніж зазвичай, але вона не втратила свідомості. Назвемо це моментом респіраторного порушення".
Медики дали Бріжит кисень, і вони "залишилися спостерігати за нею" деякий час, перш ніж покинути дім акторки.
Бернар поділився: "Як і всі люди певного віку, вона більше не може терпіти спеку. Це трапляється у 88 років. Вона не повинна докладати марних зусиль".
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІ16.10.25, 20:40 • 13655 переглядiв