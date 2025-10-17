Культову французьку акторку Бріжит Бардо прооперували, лікарі стежать за її станом - ЗМІ

$41.640.12
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 14684 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 37178 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 25728 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 57250 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 60525 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 42786 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42699 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40950 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 68287 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Українські військові ефектно знищили окупантів та ворожу техніку на Лиманському напрямкуVideo17 жовтня, 01:43 • 8546 перегляди
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 21555 перегляди
Ракетна атака на російське сочі: туристів спускають у підвали - ЗМІ17 жовтня, 03:09 • 14181 перегляди
кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW17 жовтня, 04:11 • 11713 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 20923 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 37168 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 68282 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 97953 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 65851 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 89136 перегляди
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 2460 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 47892 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 96282 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 72938 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 74200 перегляди
Культову французьку акторку Бріжит Бардо прооперували, лікарі стежать за її станом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Культову французьку акторку Бріжит Бардо госпіталізували до лікарні в Тулоні, де вона перенесла операцію та наразі одужує. Лікарі продовжуватимуть стежити за її станом.

Культову французьку акторку Бріжит Бардо госпіталізували. Вона перенесла операцію та зараз одужує, і лікарі продовжуватимуть стежити за її станом, передає УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Бріжит перебувала у своєму будинку в Сен-Тропе, коли її госпіталізували до лікарні в Тулоні.

Заявлялося, що вона перенесла операцію та зараз одужує, і лікарі продовжуватимуть стежити за її станом.

Додамо

У липні 2023 року повідомлялося, що Бріжит страждала від проблем з диханням через високу температуру в Сен-Тропе того літа. Їй надали допомогу медики в її будинку на півдні Франції після того, як у неї виникли труднощі з диханням.

Бернар д'Ормаль, чоловік акторки, розповів тоді Var-Matin: "Близько 9-ї ранку у Бріжит виникли проблеми з диханням", і описав страх здоров'я як "респіраторне порушення".

Він сказав: "(Її дихання) було сильнішим, ніж зазвичай, але вона не втратила свідомості. Назвемо це моментом респіраторного порушення".

Медики дали Бріжит кисень, і вони "залишилися спостерігати за нею" деякий час, перш ніж покинути дім акторки.

Бернар поділився: "Як і всі люди певного віку, вона більше не може терпіти спеку. Це трапляється у 88 років. Вона не повинна докладати марних зусиль".

Антоніна Туманова

Новини Світу
Фільм
Франція