91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІ
Київ • УНН
Легендарна французька акторка та співачка Бріжит Бардо перебуває у лікарні в Тулоні через серйозні проблеми зі здоров’ям. Протягом останніх трьох тижнів 91-річна зірка лікується у приватній клініці Сен-Жан, куди потрапила після того, як довелося залишити власний маєток у Сен-Тропе. Про це повідомляє видання Nice-Matin, пише УНН.
Деталі
За повідомленнями, Бардо перенесла операцію у зв’язку з важким захворюванням. Очікується, що її випишуть найближчими днями, проте її стан залишається тривожним.
Довідково
Бріжит Бардо – легендарна французька акторка, модель та активістка, символ кінематографу 1950–1960-х років. Народилася 28 вересня 1934 року в Парижі. Стала відомою завдяки ролям у фільмах "І Бог створив жінку" та "Жюль та Джим". У 1970-х відійшла від кіно та присвятила життя захисту тварин, заснувавши власний фонд.
Бріжит Бардо зіграла приблизно у 47 художніх фільмах. Щодо музики, вона записала близько 30 пісень, більшість із яких були популярні у Франції в 1950–1960-х роках.
