91-летняя Брижит Бардо госпитализирована в частную клинику в Тулоне - СМИ
Киев • УНН
91-летняя французская актриса Брижит Бардо попала в больницу в Тулоне из-за серьезных проблем со здоровьем. Звезда лечится в частной клинике Сен-Жан после операции.
Легендарная французская актриса и певица Брижит Бардо находится в больнице в Тулоне из-за серьезных проблем со здоровьем. В течение последних трех недель 91-летняя звезда лечится в частной клинике Сен-Жан, куда попала после того, как пришлось покинуть собственное поместье в Сен-Тропе. Об этом сообщает издание Nice-Matin, пишет УНН.
Подробности
По сообщениям, Бардо перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. Ожидается, что ее выпишут в ближайшие дни, однако ее состояние остается тревожным.
Справка
Брижит Бардо – легендарная французская актриса, модель и активистка, символ кинематографа 1950–1960-х годов. Родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Стала известной благодаря ролям в фильмах "И Бог создал женщину" и "Жюль и Джим". В 1970-х отошла от кино и посвятила жизнь защите животных, основав собственный фонд.
Брижит Бардо сыграла примерно в 47 художественных фильмах. Что касается музыки, она записала около 30 песен, большинство из которых были популярны во Франции в 1950–1960-х годах.
Названа причина смерти легендарного боксера Хаттона16.10.25, 17:57 • 1806 просмотров