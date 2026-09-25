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Російські дрони вдарили по складу McDonald's - Зеленський показав нові наслідки у Києві

Київ • УНН

 • 196 перегляди

росія атакувала дроном склад McDonald’s у Києві. Внаслідок удару по офісній будівлі загинули четверо людей, семеро поранені, серед них дитина.

Російські дрони вдарили по складу McDonald's - Зеленський показав нові наслідки у Києві

росія під час триваючої атаки на Україну вдарила дронами по складу, що використовується "Макдональдзом" (McDonald's). Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський 25 вересня у соцмережах, показавши наслідки ворожого удару у Києві, пише УНН.

Що відомо про наслідки атаки рф у Києві на зараз

"Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Мої співчуття рідним та близьким. Ще семеро людей поранені, і серед них дитина. Дякую всім нашим екстреним службам, які завжди оперативно допомагають людям після російських атак", - написав Зеленський.

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Удар росії по складу McDonald's

Були сьогодні також удари дронами по складу, що використовується Макдональдзом. Ударний дрон проти звичайних продуктів. росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету – все звичайне життя для росії просто мішень. Все це бʼє по можливостях людей бути на звʼязку, навчатися, працювати

- повідомив Зеленський.

Президент підкреслив: "Важливо, щоб відповідь світу на все це була і щоб росія відчувала відповіді на свій терор. Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це – на конкретні наслідки для росії".

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Юлія Шрамко

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