Російські дрони вдарили по складу McDonald's - Зеленський показав нові наслідки у Києві
Київ • УНН
росія атакувала дроном склад McDonald’s у Києві. Внаслідок удару по офісній будівлі загинули четверо людей, семеро поранені, серед них дитина.
росія під час триваючої атаки на Україну вдарила дронами по складу, що використовується "Макдональдзом" (McDonald's). Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський 25 вересня у соцмережах, показавши наслідки ворожого удару у Києві, пише УНН.
Що відомо про наслідки атаки рф у Києві на зараз
"Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Мої співчуття рідним та близьким. Ще семеро людей поранені, і серед них дитина. Дякую всім нашим екстреним службам, які завжди оперативно допомагають людям після російських атак", - написав Зеленський.
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Удар росії по складу McDonald's
Були сьогодні також удари дронами по складу, що використовується Макдональдзом. Ударний дрон проти звичайних продуктів. росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету – все звичайне життя для росії просто мішень. Все це бʼє по можливостях людей бути на звʼязку, навчатися, працювати
Президент підкреслив: "Важливо, щоб відповідь світу на все це була і щоб росія відчувала відповіді на свій терор. Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це – на конкретні наслідки для росії".
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