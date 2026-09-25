Враг атаковал дроном лицей под Киевом, вспыхнул пожар
Киев • УНН
Россияне ударили дроном по Иванковскому лицею №2 в Киевской области. Детей в здании не было, никто не пострадал.
Армия рф вечером атаковала дроном лицей в Киевской области, вспыхнул пожар. Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, огнем охвачено более 300 квадратных метров здания, передает УНН.
Вечером россияне ударили дроном по Иванковскому лицею №2 в Вышгородском районе. Сейчас огнем охвачено более 300 квадратных метров здания. Спасатели работают на месте и пытаются локализовать пожар
По словам главы ОВА, во время атаки детей в учебном заведении уже не было. Всего же в лицее обучалось около 1100 детей. Никто не пострадал.
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