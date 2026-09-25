Враг атаковал дроном лицей под Киевом, вспыхнул пожар

$44.970.1251.120.06
ukenru
19:25 • 3158 просмотра
В ОП заявляют, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в москву
18:47 • 6452 просмотра
В Киеве число пострадавших из-за атак рф возросло до 59Video
18:32 • 10148 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре
18:05 • 8470 просмотра
Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ
16:52 • 10515 просмотра
В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — ЗеленскийPhoto
16:20 • 9888 просмотра
россия ударила двумя авиабомбами по Сумам, среди раненых 15-летний пареньPhoto
15:15 • 5702 просмотра
Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают
Эксклюзив
14:44 • 19717 просмотра
После затяжной паузы суд продолжил рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex
14:29 • 28749 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto
25 сентября, 13:50 • 25473 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.1м/с
66%
752мм
Популярные новости
Электрокар Audi установил рекорд Гиннесса, проехав 1338 км на одном зарядеPhotoVideo25 сентября, 11:26 • 10002 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 19036 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo14:09 • 14825 просмотра
В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших15:12 • 14744 просмотра
57 ранены, 7 погибли: в Киеве выросло число жертв удара РФ 25 сентября16:53 • 11215 просмотра
публикации
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре18:32 • 10151 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto14:29 • 28750 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 25474 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 22751 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 67849 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дэвид Бекхэм
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Мексика
Одесса
Реклама
УНН Lite
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером16:07 • 5700 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo14:09 • 14983 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 19197 просмотра
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo25 сентября, 07:16 • 34736 просмотра
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo24 сентября, 20:00 • 32731 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Сериал
СВИФТ
Отопление

Враг атаковал дроном лицей под Киевом, вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 2250 просмотра

Россияне ударили дроном по Иванковскому лицею №2 в Киевской области. Детей в здании не было, никто не пострадал.

Враг атаковал дроном лицей под Киевом, вспыхнул пожар
Пожар в лицее в Киевской области после атаки РФ. Фото: Киевская ОВА

Армия рф вечером атаковала дроном лицей в Киевской области, вспыхнул пожар. Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, огнем охвачено более 300 квадратных метров здания, передает УНН.

Вечером россияне ударили дроном по Иванковскому лицею №2 в Вышгородском районе. Сейчас огнем охвачено более 300 квадратных метров здания. Спасатели работают на месте и пытаются локализовать пожар 

- сообщил Ткаченко.
Последствия атаки рф на лицей под Киевом. Фото: Киевская ОВА

По словам главы ОВА, во время атаки детей в учебном заведении уже не было. Всего же в лицее обучалось около 1100 детей. Никто не пострадал.

Российские дроны ударили по складу McDonald's - Зеленский показал новые последствия в Киеве25.09.26, 16:28 • 3048 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиевская область
Школа
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Киевская область