Враг атаковал дроном лицей под Киевом, вспыхнул пожар

Пожар в лицее в Киевской области после атаки РФ. Фото: Киевская ОВА

Армия рф вечером атаковала дроном лицей в Киевской области, вспыхнул пожар. Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, огнем охвачено более 300 квадратных метров здания, передает УНН.

Вечером россияне ударили дроном по Иванковскому лицею №2 в Вышгородском районе. Сейчас огнем охвачено более 300 квадратных метров здания. Спасатели работают на месте и пытаются локализовать пожар - сообщил Ткаченко.

Последствия атаки рф на лицей под Киевом. Фото: Киевская ОВА

По словам главы ОВА, во время атаки детей в учебном заведении уже не было. Всего же в лицее обучалось около 1100 детей. Никто не пострадал.

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