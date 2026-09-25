Ворог атакував дроном ліцей під Києвом, спалахнула пожежа
Київ • УНН
Росіяни вдарили дроном по Іванківському ліцею №2 на Київщині. Дітей у будівлі не було, ніхто не постраждав.
Армія рф увечері дроном атакувала ліцей на Київщині, спалахнула пожежа. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, вогнем охоплено понад 300 квадратних метрів будівлі, передає УНН.
Ввечері росіяни вдарили дроном по Іванківському ліцею №2 у Вишгородському районі. Зараз вогнем охоплено понад 300 квадратних метрів будівлі. Рятувальники працюють на місці та намагаються локалізувати пожежу
За словами голови ОВА, під час атаки дітей у закладі освіти вже не було. Всього ж у ліцеї навчалося близько 1100 дітей. Ніхто не постраждав.
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