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Ворог атакував дроном ліцей під Києвом, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Росіяни вдарили дроном по Іванківському ліцею №2 на Київщині. Дітей у будівлі не було, ніхто не постраждав.

Ворог атакував дроном ліцей під Києвом, спалахнула пожежа
Пожежа у ліцеї на Київщині після атаки рф. Фото: Київська ОВА

Армія рф увечері дроном атакувала ліцей на Київщині, спалахнула пожежа. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, вогнем охоплено понад 300 квадратних метрів будівлі, передає УНН.

Ввечері росіяни вдарили дроном по Іванківському ліцею №2 у Вишгородському районі. Зараз вогнем охоплено понад 300 квадратних метрів будівлі. Рятувальники працюють на місці та намагаються локалізувати пожежу 

- повідомив Ткаченко.
Наслідки атаки рф на ліцей під Києвом. Фото: Київська ОВА

За словами голови ОВА, під час атаки дітей у закладі освіти вже не було. Всього ж у ліцеї навчалося близько 1100 дітей. Ніхто не постраждав.

Російські дрони вдарили по складу McDonald's - Зеленський показав нові наслідки у Києві25.09.26, 16:28 • 2852 перегляди

Антоніна Туманова

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