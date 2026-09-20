"Реактивный перехватчик работает": Бескрестнов прокомментировал сбитие реактивного дрона «Герань-5»
Киев • УНН
Реактивный дрон-перехватчик Украины сбил российскую «Герань-5». Сергей Бескрестнов назвал изделие функциональным и готовым к доработкам.
Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов прокомментировал сбитие украинским реактивным дроном-перехватчиком вражеского реактивного дрона "Герань-5". Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Бескрестнова, "есть еще над чем работать", но изделие уже является "функциональным, реальным и готовым к дальнейшим доработкам".
Подтверждаю. Реактивный перехватчик работает. Запаса скорости для различных целей достаточно
Он добавил, что, к сожалению, не может публично поблагодарить всех, кто работал над созданием и изготовлением этого перехватчика.
Напомним
Накануне бойцы Службы безопасности Украины во второй раз успешно применили новый дрон-перехватчик. Бойцы военной контрразведки поразили российский реактивный "Герань-5".
Производство реактивных «шахедов» в рф превысило выпуск обычных «Гераней-2» — Милитарный15.08.26, 23:18 • 12161 просмотр