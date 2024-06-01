Столтенберг прокоментував наступ рф на Харківщину
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що росії не вдалося домогтися будь-якого серйозного прориву в Харківській області, незважаючи на зусилля.
росія не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківщину. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свободі, та додав, що впевнений, що Україна може зупинити цей наступ, передає УНН.
На запитання, чи робить почуте після зустрічі з міністрами закордонних справ його більш упевненим у тому, що Харків витримає російський літній наступ, Столтенберг відповів: "Це додало мені більшої впевненості в тому, що союзники по НАТО готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників".
Він зауважив, що війни за своєю природою непередбачувані.
Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що росія не змогла зробити жодного великого прориву. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, але заплатили дуже високу ціну. А зараз зброя та боєприпаси надходять від союзників по НАТО. Тому я впевнений, що Україна абсолютно може перемогти
Доповнення
31 травня Генштаб повідомляв, що ворог дещо активізувався на Харківському напрямку.
Сили оборони відбили одну атаку рф поблизу Липців на Харківщині01.06.24, 11:42 • 24833 перегляди