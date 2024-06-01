Столтенберг прокомментировал наступление рф на Харьковщину

россия не смогла сделать ни одного крупного прорыва во время наступления на Харьковщину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свободе, и добавил, что уверен, что Украина может остановить это наступление, передает УНН.

На вопрос, делает ли услышанное после встречи с министрами иностранных дел его более уверенным в том, что Харьков выдержит российское летнее наступление, Столтенберг ответил: "Это придало мне большей уверенности в том, что союзники по НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она одержала победу и остановила российских захватчиков".

Он заметил, что войны по своей природе непредсказуемы.

Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что россия не смогла сделать ни одного крупного прорыва. Ее силы достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену. А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина абсолютно может одержать победу - заявил Столтенберг.

Дополнение

31 мая Генштаб сообщил, что враг несколько активизировался на Харьковском направлении.

Силы обороны отразили одну атаку рф вблизи Липцев на Харьковщине