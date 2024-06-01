Столтенберг прокомментировал наступление рф на Харьковщину
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что россии не удалось добиться какого-либо серьезного прорыва в Харьковской области, несмотря на усилия.
россия не смогла сделать ни одного крупного прорыва во время наступления на Харьковщину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свободе, и добавил, что уверен, что Украина может остановить это наступление, передает УНН.
На вопрос, делает ли услышанное после встречи с министрами иностранных дел его более уверенным в том, что Харьков выдержит российское летнее наступление, Столтенберг ответил: "Это придало мне большей уверенности в том, что союзники по НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она одержала победу и остановила российских захватчиков".
Он заметил, что войны по своей природе непредсказуемы.
Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что россия не смогла сделать ни одного крупного прорыва. Ее силы достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену. А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина абсолютно может одержать победу
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31 мая Генштаб сообщил, что враг несколько активизировался на Харьковском направлении.
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