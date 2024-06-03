Глава Минобороны Великобритании говорит, что россия не хочет войны с НАТО и что Украина одержит победу в войне

Глава Министерства обороны Великобритании адмирал Тони Радакин считает, что россия не хочет войны с НАТО и что Украина победит в этой войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky news.

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В интервью, которое было посвящено Дню высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, изданию глава вооруженных сил Великобритании сказал, что россия не хочет вступать в прямую конфронтацию с НАТО и не хочет ядерной войны. Он считает, что третий мировой конфликт не является неизбежным, хотя признал, что ситуация стала "немного более опасной".

Он провел аналогию между действиями союзников против нацистов и тем, как западные страны объединяются, чтобы помочь Украине бороться с российским вторжением сегодня.

Он настаивал на том, что россия "потерпит поражение" в Украине, несмотря на то, что российские войска начали новую волну вторжения в Харьковской области.

Хотя сейчас россия достигает тактических успехов на суше, но нужно немного отступить назад. Если вернуться к марту 2022 года, когда россия захватила около 17% территории Украины. Сегодня она имеет 11%. Так что россия все еще в дефиците - сказал он.

Отвечая на вопрос, уверен ли он в победе Украины, адмирал Радакин сказал: "Я абсолютно уверен".

К концу июня россия потеряет 500 тыс. человек - убитыми и ранеными. Мы уже имеем 800 дней войны, которая, по прогнозам путина, продлится три дня. Это трудно для Украины, но мы должны продолжать нашу поддержку - добавил он.

Он выразил уверенность, что путин не ищет прямой конфронтации с членами альянса НАТО.

путин не хочет войны с НАТО. путин не хочет ядерной войны. И мы имеем огромное преимущество из-за силы НАТО - сказал адмирал.

Комментируя возможность Третьей мировой войны, он сказал, что миру нужно быть очень осторожным.

Должны различать действительно серьезные и глубокие угрозы в конце 1930-х годов и то, как мы вступили в мировую войну, и не использовать свободную речь о том, что мы каким-то образом находимся на пороге мировой войны сейчас. Мир стал немного опаснее. Но мы должны быть успокоены всем тем, что у нас есть - сказал он.

Напомним

Накануне появления первых истребителей F-16, Украина проводит активную кампанию по ликвидации российской сети ПВО в оккупированном Крыму. Аналитики говорят, что украинцы систематически делают Крым "непригодным для пребывания там российских войск".

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