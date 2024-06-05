Зеленский обсудил с Сунаком усиление оборонного сотрудничества: приоритеты - ПВО и дальнобойное оружие

Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, во время которого стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление офиса президента.

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Собеседники обменялись мнениями относительно дополнительных возможностей для совместных тренировочных миссий и взаимосовместимости Сил обороны и безопасности Украины с НАТО.

Лидеры также обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Приоритеты-усиление ПВО и дальнобойных возможностей. Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории Р. Ф он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизни людей - резюмировали в офисе президента.

Лидеры также обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Приоритеты-усиление ПВО и дальнобойных возможностей. Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории Р. Ф он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизни людей.

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Также внимание уделили подготовке к глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на саммите на самом высоком уровне - заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Глава оборонного ведомства Великобритании, адмирал Тони Радакин заявил, что Россия "терпит поражение" в Украине, несмотря на то, что российские войска начали новую волну вторжения в Харьковской области.