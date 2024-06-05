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Зеленский обсудил с Сунаком усиление оборонного сотрудничества: приоритеты - ПВО и дальнобойное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком укрепление противовоздушной обороны Украины.
В процессе поставки 10 автоматических метеостанций и специализированная морская: как Финляндия помогает Украине модернизировать метеослужбу
Украина, по словам главы МВД, стремится автоматизировать процесс мониторинга погоды и прогнозирования опасных метеоявлений. Для этого необходимо оборудование, которое передают финские коллеги.
россияне 13 раз атаковали Днепропетровщину: ранены два человека
5 июня российские войска 13 раз атаковали Никопольский район, ранив двух мужчин в возрасте 24 и 48 лет и причинив вред зданиям, транспортным средствам и инфраструктуре.
Во Львове остановили авто за рулем которого был 14-летний парень
14-летний мальчик был пойман за рулем BMW в центре Львова, и его отцу грозит штраф.
Завтра в течение суток будут применяться графики почасовых отключений - ”Укрэнерго"
6 июня в течение всего дня будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии, при этом возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей в случае превышения лимитов.
Тендерные закупки, обустройство фортификаций и наполнение бюджета: Кравченко провел совещание с правоохранителями Киевщины
Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко провел еженедельное совещание с региональными правоохранителями, на котором обсуждались тендерные закупки для восстановления жилья, разрушенного российскими оккупантами, строительство фортификационных сооружений, ситуация с безопасностью, экономическая стабильность, наполнение бюджета и соблюдение законности и порядка.
В постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке открыли выставку "Дневники войны: не услышанные голоса украинских детей"
Постоянное представительство Украины при ООН открыло в Нью-Йорке выставку под названием "Дневники войны: неслышные голоса украинских детей", на которой представлены личные истории детей, ставших свидетелями войны в Украине.
Высшее образование: в МОН разъяснили, какие изменения ждут при поступлении на магистратуру и аспирантуру
Министерство образования и науки обновило процедуру приема на соискание степеней бакалавра, магистра, доктора философии и доктора искусствоведения на 2024 год, увеличив поддержку высших учебных заведений в прифронтовых и приграничных регионах, повысив проходные баллы на магистерские программы и введя особые условия для абитуриентов с оккупированных территорий или районы, нарушенные активными военными действиями.
россияне повредили или уничтожили более 2 тысяч объектов культурной инфраструктуры Украины - Минкульт
По данным Министерства культуры и информационной политики Украины, с начала полномасштабного российского вторжения российские войска уже повредили или разрушили 2003 объекта культурной инфраструктуры в Украине.
В 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень – НБУ
В 2025 году реальная заработная плата в Украине превысит свой довоенный уровень из-за нехватки рабочей силы, вызванной миграцией и мобилизацией, что приведет к усилению конкуренции за квалифицированных работников и заставит работодателей повышать заработную плату.