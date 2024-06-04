Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины

Великобритания и Латвия открыли тендер на закупку ударных беспилотников в рамках программы Drone Capability Coalition for Ukraine. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Детали

В рамках конкурса будут отобраны производители, которые могут поставлять беспилотники в больших масштабах и по доступной цене, используя преимущества западной промышленности.

Этот конкурс открыт для представителей любой страны, входящей в Контактную группу по вопросам обороны Украины.

Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит

Компании должны представить свои предложения до 28 июня 2024 года, которые затем будут рассмотрены и оценены членами коалиции Drone Capability Coalition. Успешные компании получат заказы на поставку беспилотников в Украину.

После получения положительных отзывов об использовании предоставленных дронов производитель получит новые-более крупные заказы на FPV-дроны.

Дополнение

В британском министерстве подчеркивают ,что FPV-дроны доказали высокую эффективность на поле боя после полномасштабного вторжения рф. Эти БПЛА способны обеспечить своим операторам ситуационную осведомленность и возможность эффективного поражения позиций противника и бронетехники

Ожидается, что к концу 2024 года будут проводиться дополнительные конкурсы FPV на основе выводов, полученных в ходе этого первого тендера.

Напомним

Начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборотьбы Генерального штаба ВСУ полковник Иван Павленко заявил , что за последний год количество FPV-дронов в ВСУ увеличилось в четыре раза, а количество БПЛА самолетного типа – втрое.