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За останній рік кількість FPV-дронів зросла у чотири рази

За останній рік кількість FPV-дронів зросла у чотири рази

Київ • УНН

 • 13742 перегляди

За останній рік кількість FPV-дронів в Збройних силах України збільшилася у чотири рази, а кількість БпЛА літакового типу – втричі. В Головногму управлінні радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу вказали, що ця тенденція буде лише розвиватися.

Кількість FPV-дронів  за останній рік зросла у чотири рази. Кількість засобів БпЛА літакового типу – втричі. Про це заявив начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу ЗСУ полковник Іван Павленко під час брифінгу, передає УНН.

Павленко зазначив, що зараз іде війна технологій. Тому, один з головних пріоритетів керівництва Збройних Сил України – розвиток радіоелектронної боротьби.

За його словами, безпілотні та роботизовані системи на наших очах міняють парадигму війни. З кожним днем зростає кількість нових систем управління, способів передачі даних, навігації. Всі вони використовують електромагнітний спектр. Відтак, виникла необхідність протидіяти цим засобам ураження, зокрема, застосовуючи можливості радіоелектронної та кіберборотьби.

Кількість засобів БпЛА літакового типу за останній рік зросла втричі, кількість FPV-дронів – у чотири рази. Ми розуміємо, що ця тенденція буде лише розвиватися. Тому правильне застосування засобів РЕБ та їх координування є дуже важливим

– зазначив полковник Павленко, якого цитує Генштаб.

Начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби розповів, що в нас постійно зростає кількість підрозділів РЕБ. При цьому важлива увага приділяється і їх якості. Введено додатковий курс із радіоелектронної та кіберборотьби для того, щоб наші військовослужбовці мали базові знання у цій сфері.

"Фахівцями Збройних Сил створено систему управління засобами радіоелектронної боротьби, яка є фактично завершенням циклу з виявлення та управління. Це означає, що ми маємо можливість координувати діяльність між застосуванням наших безпілотних систем та засобів РЕБ, бачити дії противника в електромагнітному спектрі і більш ефективно протидіяти йому, - сказав Павленко.

Також він наголосив, що окремий акцент робиться на розвитку засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії, так званому "окопному РЕБ". На сьогодні у нас сертифіковано 10 засобів "окопного РЕБ", більшість з яких – українського виробництва. Ще 10 - проходять процес сертифікації - це вже пристрої другого покоління.

Кількість вироблених в Україні FPV-дронів дозволила закрити великий дефіцит артилерії на фронті - Зеленський21.05.24, 17:30 • 17773 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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