За последний год количество FPV-дронов выросло в четыре раза

Количество FPV-дронов за последний год выросло в четыре раза. Количество средств БпЛА самолетного типа - втрое. Об этом заявил начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба ВСУ полковник Иван Павленко во время брифинга, передает УНН.

Павленко отметил, что сейчас идет война технологий. Поэтому, один из главных приоритетов руководства Вооруженных Сил Украины - развитие радиоэлектронной борьбы.

По его словам, беспилотные и роботизированные системы на наших глазах меняют парадигму войны. С каждым днем растет количество новых систем управления, способов передачи данных, навигации. Все они используют электромагнитный спектр. Следовательно, возникла необходимость противодействовать этим средствам поражения, в частности, применяя возможности радиоэлектронной и киберборьбы.

Количество средств БпЛА самолетного типа за последний год выросло в три раза, количество FPV-дронов - в четыре раза. Мы понимаем, что эта тенденция будет только развиваться. Поэтому правильное применение средств РЭБ и их координирование является очень важным - отметил полковник Павленко, которого цитирует Генштаб.

Начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы рассказал, что у нас постоянно растет количество подразделений РЭБ. При этом важное внимание уделяется и их качеству. Введен дополнительный курс по радиоэлектронной и киберборьбе для того, чтобы наши военнослужащие имели базовые знания в этой сфере.

«Специалистами Вооруженных Сил создана система управления средствами радиоэлектронной борьбы, которая является фактически завершением цикла по выявлению и управлению. Это означает, что мы имеем возможность координировать деятельность между применением наших беспилотных систем и средств РЭБ, видеть действия противника в электромагнитном спектре и более эффективно противодействовать ему, - сказал Павленко.

Также он отметил, что отдельный акцент делается на развитии средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия, так называемом "окопном РЭБ". На сегодня у нас сертифицировано 10 средств "окопного РЭБ", большинство из которых - украинского производства. Еще 10 - проходят процесс сертификации - это уже устройства второго поколения.

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