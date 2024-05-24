За последний год количество FPV-дронов выросло в четыре раза

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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23 мая 2024, 09:55  •  123377 просмотра

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23 мая 2024, 08:25  •  129356 просмотра

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  199066 просмотра
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20 мая 2024, 12:30  •  335896 просмотра

За последний год количество FPV-дронов выросло в четыре раза

За последний год количество FPV-дронов в Вооруженных силах Украины увеличилось в четыре раза, а количество БпЛА самолетного типа - втрое. В Главном управлении радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба указали, что эта тенденция будет только развиваться.

Война •   •  4742 просмотра
За последний год количество FPV-дронов выросло в четыре раза

Уровень прибыльности производителей боеприпасов будет составлять до 25% от их себестоимости - Кабмин

Кабинет Министров принял постановление, которое устанавливает норму прибыли до 25% от себестоимости для отечественных производителей боеприпасов, что позволяет им расширять и модернизировать свои производственные линии.

Экономика •   •  5355 просмотра
Уровень прибыльности производителей боеприпасов будет составлять до 25% от их себестоимости - Кабмин

Генштаб: на Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивны, на Харьковском - два боя в Волчанске

На Харьковском и Купянском направлениях продолжаются интенсивные боевые действия.

Война •   •  4031 просмотра
Генштаб: на Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивны, на Харьковском - два боя в Волчанске

Галущенко: к зиме будет принято решение об увеличении возможности импорта электроэнергии

К зиме Европейский Союз увеличит свои мощности для поставки большего количества электроэнергии в Украину, чтобы компенсировать убытки, нанесенные масштабными обстрелами.

Война •   •  5932 просмотра
Галущенко: к зиме будет принято решение об увеличении возможности импорта электроэнергии

Генштаб: сегодня уже 73 боестолкновения, враг значительно активизировался на Краматорском направлении

Российские войска значительно активизировались на Краматорском направлении, всего по состоянию на 16:00 24 мая на фронте произошло 73 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общество •   •  5073 просмотра
Генштаб: сегодня уже 73 боестолкновения, враг значительно активизировался на Краматорском направлении

Страна-член НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийских снарядов на 300 млн евро

Одна из стран-членов НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийские боеприпасы на сумму почти 300 миллионов евро, в том числе десятки тысяч артиллерийских снарядов и сотни тысяч модулей для зарядки ракетного топлива, поставки которых запланированы на период между 2024 и 2028 годами.

Новости Мира •   •  4315 просмотра
Страна-член НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийских снарядов на 300 млн евро

Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума - 40,1153 гривны за доллар и 43,491 гривны за евро.

Экономика •   •  4100 просмотра
Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

В столичном метро произошел сбой в работе турникетов, собрались очереди

Неисправность турникетов в киевском метро вызвала сбои при оплате карточками, что привело к огромным очередям на станциях.

Общество •   •  4420 просмотра
В столичном метро произошел сбой в работе турникетов, собрались очереди

Действия рф с буями на Нарве являются актом, направленным на создание путаницы - МИД Финляндии

По словам министра иностранных дел Финляндии, Россия сняла буи на реке Нарва вдоль границы с Эстонией, что является недружественным актом, направленным на создание путаницы.

Новости Мира •   •  3507 просмотра
Действия рф с буями на Нарве являются актом, направленным на создание путаницы - МИД Финляндии

Дела Майдана: чиновника СБУ времен януковича заочно будут судить за дезертирство

Бывшему заместителю председателя Службы безопасности Украины предъявлено обвинение в дезертирстве, неповиновении в бою и разглашении государственной тайны во время протестов Евромайдана и аннексии Крыма.

Криминал и ЧП •   •  4230 просмотра
Дела Майдана: чиновника СБУ времен януковича заочно будут судить за дезертирство