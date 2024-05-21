Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский

Украина за последние 3-4 месяца вышла на очень серьезные объемы производства отечественных FPV-дронов, что позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте. Об этом в интервью изданию Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Это то, что нам очень помогло. Увеличение производства отечественных компаний. Мы начали производить много FPV (дронов - ред.) для фронтов. И это нам очень помогло. Около месяца 3-4 назад мы вышли на уже очень серьезные объемы. Это нам помогло, потому что в то время у нас были большие сложности с артиллерией. То есть вы используете FPV на фронте в большом количестве. Безусловно, что это количество у нас увеличилось и это закрыло этот большой дефицит артиллерии - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина начала производить большое количество дальнобойных дронов, но пока их недостаточно.

Мы начали их применять по энергетике рф, потому что они нас оставляют без энергетики. Я считаю, что это очень справедливо. Да, мы были точны. Качество этих проводов хорошее. Мы вышли на нормальные объемы производства, но денег на это не хватает - добавил президент.

Напомним

Зеленский заявлял, что Украина никогда не использовала западное оружие для нанесения ударов по россии, но ведутся переговоры с партнерами, чтобы получить такую возможность.

За неделю "Армия дронов" уничтожила более сотни оккупантов и 25 российских танков